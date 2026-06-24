Los sismos de 7.2 y 7.5 registrados en Venezuela este 24 de junio dejaron un saldo de 32 fallecidos y más de 700 heridos, informó la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

"A esta hora, tenemos reportes de 32 fallecidos sin contar aún con la cifras que pueda arrojar el estado La Guaira, y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia tanto de hospitales públicos como de centros de salud privados", declaró la mandataria en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La Guaira, al norte del país suramericano, lamentó, es una "zona de desastre". El periodista Eduardo Menoni reportó que el hotel Edward, localizado en dicho estado, se derrumbó. En él se hospedaban familiares de beisbolistas venezolanos.

Lee también Terremotos en Venezuela dejan escenas de devastación; edificios colapsados y pánico en Caracas tras sismos de 7.1 y 7.5

En esa región está ubicado también el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas y es el principal del país, que fue cerrado horas antes por Rodríguez debido a los graves daños que sufrió.

🇻🇪🚨| URGENTE: Se derrumbó el hotel Edwards en La Guaira murieron familiares de varios de nuestros peloteros como lo son Eliezer Alfonzo, Gorkys hernandez, entre otros. La voz del audio es el gerente de Guerreros de Lara. pic.twitter.com/5XrhDxoHA0 — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) June 25, 2026

Rodríguez señaló que justo La Guaira parece ser el estado más afectado.

[Publicidad]

“Hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento en labores muy ardua de rescate para salvar las vidas”, indicó. Añadió que en las próximas horas llegarán rescatistas de Estados Unidos, México, El Salvador, Qatar y República Dominicana.

Los dos fuertes terremotos tuvieron lugar alrededor de las 18:05 hora local del miércoles (22:05 GMT) con el más potente, de 7.5, produciéndose apenas 39 segundos después del primero, de 7.2, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos, que explicó que formaron un fenómeno llamado "doblete sísmico" y canceló después la alerta de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Ambos tuvieron su epicentro a menos de 30 kilómetros al sureste de la ciudad de Yumare, en el estado de Yaracuy -cuya capital es San Felipe-. Caracas está unos 300 kilómetros al este de Yumare, donde también se sintieron los terremotos.

[Publicidad]

Entrada la noche, rescatistas y voluntarios buscaban sobrevivientes entre los escombros.

🇻🇪🚨| URGENTE: Un hombre grita: "mamá", con la esperanza de que su madre responda. Vivían en el edificio Rita de San Bernardino en Caracas tras los terremotos de hoy. Video cortesía de @maryorinmendez. pic.twitter.com/vjuBh7Oc9v — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) June 25, 2026

"Estamos en este momento declarando el estado de emergencia, tal como lo contempla nuestra Constitución", indicó Rodríguez en una primera alocución en VTV, antes de reportar la cifra de víctimas, acompañada del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

Lee también Dos fuertes terremotos sacuden a Venezuela; Caracas reporta daños en edificios y viviendas

[Publicidad]

Indicó asimismo que se ha activado toda la red de salud pública y privada del país y anunció que no habrá clases "en los siguientes días" de esta semana, así como la suspensión de todas actividades que no sean servicios esenciales.

La mandataria señaló que hubo derrumbes de edificios en varias zonas de Caracas, así como impacto en los estados de Miranda, La Guaira, Falcón y Carabobo.

El Servicio Geológico de Estados Unidos estimó que hay alrededor de un 40% de probabilidad de que los sismos hayan provocado entre 10 mil y 100 mil fallecidos, proyección calculada a partir de la intensidad del movimiento, la población expuesta y la vulnerabilidad de las edificaciones en la zona afectada.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft