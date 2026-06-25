La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, se adhirió a la acción de inconstitucionalidad que Movimiento Ciudadano (MC) presentó contra las reformas a las candidaturas independientes, impulsada por el gobernador morenista de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Acompañada del activista Julián LeBaron, diputados y al menos un centenar de integrantes del Movimiento Independiente del Sombrero, procedentes de varios estados del país, la viuda de Carlos Manzo, asesinado en noviembre de 2025, acudió este jueves a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para presentar un escrito bajo la figura de Amicus Curiae (Amigo de la Corte) en el que expresó los puntos de la legislación que según ella afectan a los aspirantes por la vía independiente.

Quiroz García fue recibida por el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, y al salir de la reunión afirmó que la reforma tiene dedicatoria para los ciudadanos que aspiran a competir por un cargo como candidatos independientes.

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Sin embargo, la michoacana advirtió que van a competir pese a las limitaciones que el gobierno del estado les quiere poner. “Con sombrero, sin sombrero como sea vamos a dar la batalla”, sentenció.

“Esta reforma afecta a las candidaturas independientes, afecta sobre todo de manera directa al Movimiento Independiente del Sombrero. Muchos ciudadanos se sienten identificados con este movimiento y esta reforma los limita a que ellos puedan sentirse arropados por este movimiento, que puedan organizarse con este movimiento para más adelante, en los tiempos que sean correctos en el tema electoral, ellos pudieran tener un acercamiento con este movimiento. Esta reforma totalmente los limita, restringe a los candidatos a que puedan organizarse de manera conjunta”, dijo.

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Entrevistada al salir de la Suprema Corte, la presidenta municipal de Uruapan llamó a los ciudadanos a que no tengan miedo a participar de manera independiente sin ningún partido, sin ninguna imposición.

Grecia Quiroz se suma a impugnación contra reforma a candidaturas independientes (25/06/2026). Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

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“Hago una invitación a los ciudadanos a que no tengamos miedo a participar. Abrazo a los candidatos independientes, abrazo a los ciudadanos que quieran participar de manera independiente sin ningún partido, sin ninguna imposición”, indicó.

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Consideró que no se le debe cerrar las puertas a los ciudadanos y dejarlas únicamente la opción de que tienen que votar por un partido sí o sí.

Dijo que los candidatos independientes deben tener piso parejo, ya que estos tienen que juntar firmas de los ciudadanos y no tienen los mismos recursos que los partidos políticos.

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“Claro que la estructura que tiene un partido político no la tiene un candidato independiente, pero hay algo que sí tenemos como candidatos independientes que es el respaldo ciudadano, el respaldo social, el respaldo de la gente que se siente identificada con nosotros y nosotros vamos a seguir en esta lucha social, es una lucha en contra del sistema que específicamente en Michoacán, les ha dado miedo el Movimiento Independiente del Sombrero, por eso hicieron esta reforma”, refirió.

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