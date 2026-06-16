La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un asunto promovido por el municipio de Contla, Tlaxcala, mediante el cual se impugnaron diversas disposiciones del Presupuesto de Egresos estatal, al considerar que vulneraban la autonomía municipal mediante la imposición de restricciones presupuestarias.

A propuesta de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, la Corte invalidó diversas disposiciones del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2026, al considerar que establecían limitaciones indebidas a las capacidades de contratación, gasto y operación de los municipios, lo que puede impactar directamente en la prestación de servicios públicos y, en consecuencia, en la calidad de vida de la población.

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Durante su intervención, la ministra Esquivel destacó que los municipios ya se encuentran sujetos a mecanismos de control, fiscalización y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público, por lo que la imposición de restricciones rígidas resulta injustificada y contraria al principio de autonomía municipal.

La decisión aprobada por el Tribunal Pleno fortalece el principio constitucional del municipio libre, uno de los pilares fundamentales del federalismo y del Estado mexicano.

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