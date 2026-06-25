Autoridades federales detuvieron en Michoacán a Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”, objetivo prioritario señalado como uno de los principales generadores de violencia en Morelia y presuntamente relacionado con extorsiones, homicidio y secuestro.

En redes sociales el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch que “Sierra 1” manifestó que este sujeto ya había logrado evadir a la autoridad en dos ocasiones.

El funcionario resaltó que con la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, siguen trabajando de manera coordinada para detener a quienes generan violencia, proteger a las familias y cerrar el paso a las redes criminales que dañan a la población y a los sectores productivos de la entidad.

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“Sierra 1”, ligado al homicidio de un empresario mezcalero

De acuerdo a las autoridades estatales al momento de su captura contaba con orden de aprehensión vigente y está relacionado con la investigación por el homicidio del empresario mezcalero Sergio R., ocurrido el 22 de mayo de 2025 sobre la carretera San Miguel del Monte-Piedras de Lumbre, así como por otros hechos relacionados con el secuestro agravado de tres hombres registrado durante el 2025.

La acción operativa se efectuó mediante un cateo autorizado por un Juez de Control en un inmueble ubicado en un fraccionamiento privado del Nororiente de Morelia.

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Durante la diligencia fueron localizadas armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como diversas dosis de sustancias con características de narcótico, por lo que Ernesto Rafael y su pareja, fueron detenidos en flagrancia por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

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Además, se mantienen abiertas diversas indagatorias en las que Ernesto Rafael “N” es investigado por su probable participación en hechos delictivos de alto impacto.

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También se le señala como líder delincuencial y encargado de la red de extorsión a madereros y comerciantes en Madero, San Miguel del Monte, Jesús del Monte y localidades como El Capulín y El Duende, además de mantener asolados a los ambientalistas de la zona.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad de Michoacán, Fiscalía estatal, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) y SSPC.

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La Fiscalía General del Estado, en coordinación con las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, refrendó su compromiso de fortalecer las acciones conjuntas de inteligencia, investigación y operación para combatir a quienes generan violencia en Michoacán y garantizar la seguridad de las y los michoacanos.

em/apr