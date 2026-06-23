Morelia.— En la infraestructura vial de Morelia, capital del estado de Michoacán, se invierten 4 mil 367 millones de pesos y las obras que se ejecutan benefician tanto a automovilistas como a usuarios del transporte público, ciclistas y peatones, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena).

“Con la ejecución simultánea de estas obras, Morelia se posiciona como una de las ciudades del país con mayor impulso reciente a la infraestructura de movilidad, en un contexto donde la expansión urbana demanda soluciones que permitan una mejor conectividad y una circulación más segura y eficiente”, afirmó.

Los recursos económicos que se destinan a las construcciones son 100% estatales y se emplean en transformar la movilidad en Morelia, destacó al supervisar los segmentos 1, 4 y 5 del segundo anillo periférico, los distribuidores viales Paso Catrinas, Monarca, Independencia y Eréndira.

El mandatario estatal explicó que su administración desarrolla más de 51 kilómetros en los segmentos 1, 4 y 5 donde se invierten 2 mil 900 millones de pesos para agilizar el tránsito vehicular de las zonas poniente y oriente de la capital michoacana.

Recientemente inauguró el Paso Eréndira, donde se ejecutó una inversión de 442 millones de pesos y beneficiará a 195 mil habitantes de la capital michoacana, con lo que se consolida una de las etapas más importantes en materia de infraestructura vial, al ser la cuarta obra de este tipo que la administración estatal desarrolla.

“Viene a resolver una demanda social que llevaba décadas en el olvido, esto ayudará a aligerar el tránsito, podemos apreciar no solamente un puente, sino un espacio urbano para el pueblo de Morelia”, aseveró.

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Además, Ramírez Bedolla detalló que este nuevo espacio cuenta con skatepark, gimnasio al aire libre, juegos infantiles, espacio exclusivo para mascotas, bancas de descanso, así como cruces peatonales seguros y videovigilancia.

Esta obra se suma a una serie de proyectos estratégicos impulsados por el gobierno de Michoacán para mejorar la conectividad urbana de su capital y reducir tiempos de traslado en zonas de alta afluencia vehicular.

Ya se han concluido varias obras, entre ellas destaca el distribuidor vial Monarca de la salida a Pátzcuaro, donde se destinaron 380 millones de pesos, lo que permitió agilizar uno de los accesos más transitados de la capital.

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A este proyecto se sumó recientemente el Paso Catrinas, el cual contó con una inversión de 295 millones de pesos, ubicado en la zona de Villas del Pedregal, considerado uno de los desarrollos habitacionales más grandes de América Latina y donde diariamente circulan miles de automovilistas y usuarios del transporte público.

También continúa la construcción del distribuidor vial Independencia, el cual se ejecuta con 350 millones de pesos, mismo que fortalecerá la conectividad en uno de los corredores con mayor crecimiento de la ciudad.

El gobernador consideró que la inversión en infraestructura vial ha sido identificada como uno de los principales ejes de transformación urbana en Michoacán.

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