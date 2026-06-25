Dos personas murieron tras un ataque con arma de fuego registrado la tarde de este jueves en calles de la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), policías acudieron al cruce de las calles Caridad y Florida tras recibir un reporte de detonaciones de arma de fuego. Al arribar localizaron a dos personas con visibles manchas hemáticas.

Paramédicos que atendieron la emergencia diagnosticaron sin signos vitales a una mujer de 39 años de edad en el lugar. En tanto, un hombre de 50 años fue trasladado por sus familiares a un hospital, donde posteriormente falleció a consecuencia de las lesiones.

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Según los primeros reportes, la mujer se dedicaba a la venta de tacos de canasta y recorría el Barrio Bravo de Tepito con una carretilla ofreciendo su producto, cuando un sujeto presuntamente le disparó en al menos siete ocasiones, dejándola sin vida entre los puestos ambulantes. Minutos después arribó al sitio una mujer que la identificó como su hermana.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el móvil del ataque ni la mecánica de los hechos, por lo que estas versiones forman parte de las primeras líneas de investigación.

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La SSC informó que el caso fue notificado al agente del Ministerio Público, quien inició las diligencias correspondientes. Asimismo, se lleva a cabo el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona para establecer cómo ocurrió la agresión e identificar a los probables responsables. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

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jecg