Zumpango, Méx. - Por presuntamente defraudar a una persona con la renta de un palco para un torneo internacional de fútbol, Brian Isaí “N” fue detenido en un operativo conjunto entre elementos de la Guardia Civil de Zumpango, Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

El sujeto habría cobrado 450 mil pesos a un ciudadano del municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo, mediante una terminal bancaria, como pago por la renta de un palco para el evento deportivo y dejó de contestar los mensajes.

Al hombre lo encontraron y arrestaron en el Antiguo Camino a Zumpango, ubicado en el fraccionamiento Paseos de San Juan, en el Estado de México, en cumplimiento de una orden de aprehensión por su probable participación en el delito de fraude.

Detienen a presunto defraudador en Zumpango; habría cobrado 450 mil pesos por un palco. Foto: Especial.

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“De acuerdo con las investigaciones, el detenido presuntamente habría participado en un esquema relacionado con la supuesta venta y renta de accesos para eventos deportivos de gran relevancia en México, ofreciendo espacios y boletos que finalmente no fueron entregados a los compradores, ocasionando un perjuicio económico a las víctimas”, indicó la Guardia Civil de Zumpango.

La Fiscalía de Quintana Roo tomó conocimiento del caso y de acuerdo a las indagatorias, fue el 6 de mayo cuando el sujeto habría establecidos renta del lugar en un inmueble deportivo y presuntamente hubo un contrato firmado ante Notario Público.

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La persona afectada realizó tres pagos de 150 mil pesos y el recurso fue rastreado a una cuenta a nombre del hoy detenido, a quien identificaron como representante de la empresa que dijo ser proveedora del servicio.

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Además, la Fiscalía de Quintana Roo indicó que Brian Isaí “N” enviaba videos y fotos del palco al cliente al que habría defraudado y para el 8 de junio dejó de contestar los mensajes, pues ya se había pasado la fecha de entrega de los accesos.

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