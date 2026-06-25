La jefa de Gobierno, Clara Brugada, se solidarizó con el pueblo venezolano tras los dos fuertes sismos de ayer, y puso a disposición de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la mandataria de Venezuela Delcy Rodríguez toda la ayuda y experiencia del Gobierno de la Ciudad de México.

Durante un evento en Xochimilco, la mandataria capitalina destacó que la capital del país sabe levantarse después de que la tierra tiembla, por eso “ponemos a disposición de la presidenta Claudia Sheinbaum y de las autoridades venezolanas, toda nuestra capacidad técnica, experiencia y ayuda para apoyar al pueblo que hoy está sufriendo”.

Aseguró que Venezuela no está sola y que la Ciudad de México va a apoyar “y sabemos que aquí vive un pueblo maravilloso y solidario que estará apoyando a quienes más lo necesitan. Y tenemos expertos en trabajar, cuando se trata de estos grandes problemas”.

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Dos fuertes terremotos consecutivos sacudieron Venezuela este miércoles 24 de junio causando daños generalizados, el derrumbe de edificios y provocando el pánico entre la población. Los temblores se sintieron en países vecinos como Brasil y Colombia.

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