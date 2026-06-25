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Ecatepec, Méx.- El gobierno local repavimentó casi medio kilómetro de boulevard Quetzalcóatl, en el fraccionamiento La Florida de Ciudad Azteca, vialidad que estaba totalmente deteriorada y que fue rehabilitada integralmente, incluido el camellón, lo que beneficia directamente a 2 mil 500 habitantes.
“Lo que se ve, no se juzga”, dijo Julio Bárcenas, habitante del lugar, a la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, al recorrer junto con otros colonos el boulevard, totalmente restaurado luego de años de abandono.
Cisneros Coss afirmó que “aquí hubo drenaje, red de agua, guarniciones, banquetas (…) y un camellón bien hermoso, iluminación y más iluminación que vamos a terminar de poner. Estamos inaugurando una gran calle, Quetzalcóatl, en Ciudad Azteca”.
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La edil reconoció que se trata de una obra importante que finalmente se concretó, aunque existen muchas otras calles deterioradas en Ecatepec, que poco a poco son rehabilitadas, algunas con bacheo y otras con repavimentación.
La alcaldesa de Ecatepec destacó la importancia de dejar espacios para árboles y plantas en las calles repavimentadas, ya que ayuda a la recarga de los mantos freáticos y prevenir inundaciones, entre otros beneficios ambientales.
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Héctor Mendoza, de la Dirección de Obras Públicas, reiteró que fueron rehabilitadas las redes de alcantarillado y agua potable, así como la pavimentación con concreto asfáltico, guarniciones y banquetas de un tramo de boulevard Quetzalcóatl, entre las calles Los Penachos y Teponaxtli, de 421 metros lineales.
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Detalló que la obra se realizó con recursos propios y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Faismun), con inversión total de 24 millones 294 mil 606 pesos, en beneficio directo de 2 mil 500 habitantes.
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Guadalupe Prian Hernández, vecina del lugar, mencionó que “nos quedó bien bonito, muchas gracias porque nos tomaron en cuenta” y relató que la vialidad presentaba severo deterioro, lo que dificultaba el tránsito vehicular y peatonal.
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