Metrópoli | 25-06-26 | 15:02 | Actualizada | 25-06-26 | 15:02 |

Ecatepec, Méx.- El gobierno local repavimentó casi medio kilómetro de , en el fraccionamiento La Florida de , vialidad que estaba totalmente deteriorada y que fue rehabilitada integralmente, incluido el camellón, lo que beneficia directamente a 2 mil 500 habitantes.

“Lo que se ve, no se juzga”, dijo Julio Bárcenas, habitante del lugar, a la alcaldesa , al recorrer junto con otros colonos el boulevard, totalmente restaurado luego de años de abandono.

Cisneros Coss afirmó que “aquí hubo drenaje, red de agua, guarniciones, banquetas (…) y un camellón bien hermoso, iluminación y más iluminación que vamos a terminar de poner. Estamos inaugurando una gran calle, Quetzalcóatl, en Ciudad Azteca”.

La alcaldesa, Azucena Cisneros Coss, destacó la importancia de dejar espacios para árboles y plantas en las calles repavimentadas. Foto: Especial
La alcaldesa, Azucena Cisneros Coss, destacó la importancia de dejar espacios para árboles y plantas en las calles repavimentadas. Foto: Especial

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La edil reconoció que se trata de una obra importante que finalmente se concretó, aunque existen muchas otras calles deterioradas en Ecatepec, que poco a poco son rehabilitadas, algunas con bacheo y otras con repavimentación.

La alcaldesa de Ecatepec destacó la importancia de dejar espacios para árboles y plantas en las calles repavimentadas, ya que ayuda a la recarga de los mantos freáticos y prevenir inundaciones, entre otros beneficios ambientales.

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Héctor Mendoza, de la Dirección de Obras Públicas, reiteró que fueron rehabilitadas las redes de alcantarillado y agua potable, así como la pavimentación con concreto asfáltico, guarniciones y banquetas de un tramo de boulevard Quetzalcóatl, entre las calles Los Penachos y Teponaxtli, de 421 metros lineales.

Las obras benefician directamente a 2 mil 500 habitantes. Foto: Especial
Las obras benefician directamente a 2 mil 500 habitantes. Foto: Especial

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Detalló que la obra se realizó con recursos propios y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Faismun), con inversión total de 24 millones 294 mil 606 pesos, en beneficio directo de 2 mil 500 habitantes.

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Guadalupe Prian Hernández, vecina del lugar, mencionó que “nos quedó bien bonito, muchas gracias porque nos tomaron en cuenta” y relató que la vialidad presentaba severo deterioro, lo que dificultaba el tránsito vehicular y peatonal.

vr

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