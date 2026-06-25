La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) informó que no hay autorización para realizar fiestas nocturnas en las trajineras de Xochimilco, ante la difusión de este tipo de eventos en redes sociales.

En un comunicado, detalló que estas actividades no cuentan con autorización y son incompatibles con la protección y conservación de la zona lacustre. Todo ello, tras la promoción de un evento en el Embarcadero de Cuemanco con música, iluminación neón y venta de bebidas alcohólicas.

La Sedema recordó que esa era zona se ubica dentro del Área Natural Protegida Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, sitio reconocido además como Humedal de Importancia Internacional bajo la Convención Ramsar, Patrimonio Mundial y Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM).

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Por lo tanto, dijo, las actividades que se realizan ahí se rigen por el Programa de Manejo del Área Natural Protegida, lo cual establece los usos permitidos y las actividades sujetas a revisión.

Agregó que este instrumento prohíbe ruidos e iluminación que altere las condiciones naturales del ecosistema, así como a la fauna silvestre.

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“La realización de eventos nocturnos con música amplificada e iluminación artificial intensa puede impactar negativamente a especies sensibles a la perturbación lumínica y sonora”, subrayó.

Finalmente, la dependencia insistió en que el consumo de bebidas alcohólicas incrementa el riesgo de basura y contaminación al canal, así como la alteración al orden. Por lo tanto, enfatizó en que el uso recreativo y turístico de la zona debe ser ordenado y compatible con los objetivos de conservación.

LL