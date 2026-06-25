Tlalnepantla, Méx.- Un operador de transporte público y un checador de ruta fueron asesinados con disparos de arma de fuego a bordo de una unidad de pasajeros en la colonia Lázaro Cárdenas Tercera Sección, en Tlalnepantla.

El ataque ocurrió en el cruce de las calles Exploradores de México y Alpino Monteros, luego de un reporte al número de emergencias 9-1-1 por personas lesionadas dentro del vehículo.

En el sitio murió el operador, de 52 años de edad, y un hombre de aproximadamente 30 años, identificado como checador de la ruta, cuya identidad no fue confirmada.

Lee también Xochimilco no autoriza fiestas nocturnas en trajineras; Sedema alerta por daños ambientales y venta de alcohol

Policías municipales acordonaron la zona y preservaron los indicios localizados en el lugar, entre ellos casquillos percutidos que, de acuerdo con los primeros reportes, corresponden a calibre nueve milímetros.

Personal del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4 Oriente) revisó las cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona para obtener registros del hecho.

[Publicidad]

Peritos y agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizaron las diligencias e iniciaron la carpeta de investigación para determinar el móvil del ataque e identificar a los responsables.

Tras las actuaciones ministeriales, la policía municipal mantuvo un operativo en los alrededores del lugar de los hechos.

LL