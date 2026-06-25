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Tlalnepantla, Méx.- Un operador de transporte público y un checador de ruta fueron asesinados con disparos de arma de fuego a bordo de una unidad de pasajeros en la colonia Lázaro Cárdenas Tercera Sección, en Tlalnepantla.
El ataque ocurrió en el cruce de las calles Exploradores de México y Alpino Monteros, luego de un reporte al número de emergencias 9-1-1 por personas lesionadas dentro del vehículo.
En el sitio murió el operador, de 52 años de edad, y un hombre de aproximadamente 30 años, identificado como checador de la ruta, cuya identidad no fue confirmada.
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Policías municipales acordonaron la zona y preservaron los indicios localizados en el lugar, entre ellos casquillos percutidos que, de acuerdo con los primeros reportes, corresponden a calibre nueve milímetros.
Personal del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4 Oriente) revisó las cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona para obtener registros del hecho.
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Peritos y agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizaron las diligencias e iniciaron la carpeta de investigación para determinar el móvil del ataque e identificar a los responsables.
Tras las actuaciones ministeriales, la policía municipal mantuvo un operativo en los alrededores del lugar de los hechos.
LL
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