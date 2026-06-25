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Chalco, Méx.-Un juez del Poder Judicial del Estado de México con sede en el Distrito Judicial de Chalco sentenció a Daniela Thalía Álvarez Escobar a 25 años de prisión por su participación en el homicidio de un hombre ocurrido el 20 de noviembre de 2024 en el municipio de Valle de Chalco y además dejó un mensaje intimidatorio al lado del cuerpo de la víctima.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentó las pruebas que acreditan la responsabilidad de Álvarez Escobar en los hechos.
Según la investigación, la víctima se encontraba en la calle Rosario, en la colonia Cerro del Marqués, junto con otra persona cuando llegó un vehículo KIA de color azul.
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Cuatro personas viajaban en la unidad: el conductor, un hombre, y tres acompañantes, entre ellos Daniela Thalía Álvarez Escobar.
Los ocupantes descendieron del automóvil. Uno de ellos amenazó a la víctima por diferencias relacionadas con la comercialización de narcóticos.
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En ese momento, otro sujeto disparó a la víctima en la cabeza. La sentenciada colocó un pedazo de cartón con un mensaje intimidatorio junto al cuerpo de la víctima antes de que el grupo abandonara el lugar.
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El agente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación, identificó a Daniela Thalía Álvarez Escobar como una de las participantes y obtuvo una orden de aprehensión por el delito de homicidio.
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Elementos de la FGJEM ejecutaron el mandato y la ingresaron al Centro Penitenciario de Chalco.
Tras el análisis de las pruebas, el juez dictó la sentencia de 25 años de prisión, impuso el pago de la reparación del daño integral por 237 mil 780 pesos, una multa de 75 mil 999 pesos y la suspensión de los derechos políticos y civiles de la condenada.
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vr
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