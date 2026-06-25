Zumpango, Méx.- Más de 1.5 millones de personas han usado el servicio del Tren Felipe Ángeles, en su ruta de Buenavista al AIFA, informó esta mañana Andrés Lajous, director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI).

En la conferencia de prensa mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario federal también destacó que las frecuencias y el tiempo de recorrido han ido mejorando conforme avanza la operación de la ruta.

Los tiempos del recorrido completo están en 46 o 47 minutos y antes estaban en 52 minutos, indicó Andrés Lajous, en el marco del segundo mes de operaciones del Tren Felipe Ángeles.

Andrés Lajous Loaeza, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Foto: Karla Guerrero/ EL UNIVERSAL

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“Ha sido muy preciso en términos de la frecuencia de estar cumpliendo, básicamente, la salida cada 30 minutos”, mencionó el titular de la ATTRAPI.

Además, sostuvo que hacen revisiones semanales con FONADIN, instancia encargada de la operación del Tren Felipe Ángeles.

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“Los usuarios han mostrado su satisfacción. ¿Y como la han mostrado?, usándolo”, declaró durante la conferencia matutina de este jueves, en Palacio Nacional.

Los tiempos del recorrido completo están en 46 o 47 minutos y antes estaban en 52 minutos. Foto: Especial

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Lajous también informó que las estaciones de la ruta Buenavista-AIFA con más afluencia de pasajeros son Lechería, Prados Sur y Xaltocán y puntualizó que un día antes del mundial hubo pico de usuarios que llegaron desde el AIFA.

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“Xaltocán es la que está antes del AIFA y muchas personas que viven en Zumpango, en Xaltocán, la propia gente que vive, justamente integrantes o familiares del Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea que viven en esa zona, están usando el servicio de Xaltocán y también en Prados Sur porque es una zona más poblada”, explicó Lajous.

vr