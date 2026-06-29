El siguiente paso en la cerrera de Mónica Huarte, que ya abarca tres décadas de actividad, es escribir los textos que ella misma lleve al teatro.

Luego de trabajar en cine y televisión, medios en los que en un principio no tenía contemplado incursionar, es el teatro en donde quiere seguir experimentando, ahora a través de la escritura de historias basadas en sus vivencias.

“Yo subí el Everest, casi me muero porque se me llenaron los pulmones de agua, me llevaron al hospital, además de que la experiencia es muy cara porque hay que ir a Nepal, hospedarte, prepararte y conseguir un guía, y lo más curioso es que era el sueño de alguien más, no mío, pero me dijo: ‘vamos’, y yo: ‘¡pues vamos!’, y casi me cuesta la vida, esto fue en el 2018”, cuenta la actriz.

Con base en esta experiencia, la protagonista de la película Señora influencer quiere dar forma a un texto en el que además haga la analogía entre lo que significa llegar a la cima de la montaña más alta del mundo, con alcanzar el éxito.

“Quiero hacer un texto acerca de una alpinista que quiere llegar a la cima pero en realidad es una metáfora sobre el hecho de llegar y el éxito, alcanzarlo, tocarlo, estoy con ello en la cabeza, ando escribiendo muchas cosas precisamente sobre eso, de lo que es el éxito, que no es una película, no es un premio, la realidad es que consta de cosas bien pequeñas, cotidianas, pero de gran valor”.

Otra idea también basada en vivencias

Mónica Huarte asegura que el teatro es el medio de expresión con el que no puede mantener una distancia prolongada, pues significa para ella el comienzo de todo.

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“Me da mucha ternura recordar trabajos como Avenida Q porque para mí fue como '¡estoy haciendo un musical por fin!', porque amo los musicales, yo soy actriz porque vi un musical de chiquita y dije: 'yo quiero hacer eso', entonces como que esa época de Avenida Q, de Mentiras, me da mucha nostalgia porque era cumplir un sueño muy grande”, comparte.

Por ello, explica, otra idea a la que ya le está dando forma tanto como puede, entre el tiempo que tiene libre y la inspiración que la asalta de vez en vez es la de llevar al escenario la voz de una actriz de teatro.

“Estoy justo en eso, escribiendo un monólogo sobre una cantante de musicales, de sus vivencias y de cómo ve ella el mundo; justo estoy en eso, dándole forma porque pues obviamente en ese personaje va mucho de mí”.

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