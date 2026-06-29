La Guaira.— La desesperación se extiende entre los venezolanos que buscan a sus seres queridos atrapados bajo los escombros. Vivos o muertos, piden a los rescatistas que los saquen. Aunque la esperanza de encontrar sobrevivientes se desvanecía al cumplirse este lunes cinco días de los terremotos que dejaron La Guaira convertida en zona de guerra, los rescatistas y sus caninos trabajan sin descanso.

De acuerdo con el recuento que hizo ayer el presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, la cifra de fallecidos por los sismos de 7.2 y 7.5 del pasado miércoles se ubica en mil 450. Indicó que hay 3 mil 150 personas heridas, pese a que el sábado reportó un total de 3 mil 238 heridos, sin que haya ofrecido detalles sobre la razón de esta reducción en el registro.

Además, dijo que 12 mil 721 familias resultaron damnificadas.

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Rodríguez sostuvo que hay 774 edificios afectados o colapsados, 189 con daños totales y 585 con afectaciones parciales; además, 38 hospitales también sufrieron daños, 44 centros comerciales y 1.645 estructuras “de otra índole”.

El número de rescatistas internacionales se elevó a 2 mil 624, con 137 perros, 49 vehículos de apoyo y 84.8 toneladas de equipamiento, medicamentos e insumos quirúrgicos.

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La Organización Internacional para las Migraciones, agencia de Naciones Unidas, ha señalado que hasta 6.8 millones de personas podrían verse afectadas por los terremotos. “Está claro que el desplazamiento aumentará, ya que la gente busca un lugar seguro”, dijo Amy Pope, la directora general.

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la creación inmediata de una comisión para inspeccionar las viviendas que sufrieron afectaciones y evaluar otro tipo de infraestructuras, entre ellas la de vialidad. Estará integrada por instituciones públicas, organizaciones de ingenieros y universidades. La comisión será presidida por Jorge Rodríguez.

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Explicó que usarán como referencia los colores verde, amarillo y rojo de un semáforo para definir las condiciones de las casas y los departamentos, con el objetivo de determinar si “la vivienda está apta para seguir siendo ocupada”.

Con respecto a La Guaira, el estado más golpeado, con derrumbes de numerosos edificios, la jefa de Estado aseguró que se ha restituido en 75% el servicio eléctrico y 68 % el de agua potable, mientras que la vialidad —aseguró— se ha recuperado 90%.

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La gente está molesta por lo que considera lenta reacción del gobierno, sobre todo en La Guaira.

Allí, una protesta de pobladores obligó a un grupo de militares a tomar picos y palas y participar en el levantamiento de escombros de un edificio derrumbado. “El país necesita de ustedes. Baja tu arma, baja los plomos”, le gritó indignado un hombre a un militar en la zona de Tanaguarena.

Leonela Delgado busca a su hijastro entre los escombros de un edificio desplomado en Playa Grande, también en La Guaira. “Las personas que estaban con vida en el momento en que nosotros llegamos y los días siguientes ya no tenemos señales de ellas. Igual, ojalá sí podamos recuperar a alguien todavía vivo, pero la verdad es que al pasar el tiempo la esperanza disminuye ¿no? también por la circunstancia en las que quedó la edificación”, lamenta.

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Cuenta que junto con otros venezolanos intentaron remover escombros con las manos, que era la única herramienta que tenían en ese momento.

La policía se toma la foto y se va

Delgado denunció, como muchas personas de esta comunidad ubicada justo frente al mar, que no han tenido ayuda, salvo la que ha llegado de civiles, pequeños equipos de bomberos, Protección Civil y grupos rescatistas internacionales.

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“La policía viene, toma un video, toma la foto y se va (...) todo ha sido de manera voluntaria, no ha sido ningún plan de contingencia que haya llevado a cabo ningún ente gubernamental”, sostiene.

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Una mujer que perdió a varios familiares, cuyos cuerpos ya fueron rescatados, señala que su padre aún no ha sido localizado. “Por favor, ayuda”, clama, al mencionar que aun si está muerto, quiere que lo saquen de entre los escombros.

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Las autoridades venezolanas convocaron a una jornada de emergencia para la donación de sangre, lo que permitirá aumentar las reservas y “garantizar una respuesta médica inmediata” para los miles de heridos por los sismos.

Un equipo de 100 aviadores del ejército estadounidense llegó a Venezuela para asistir a las autoridades locales y expandir la capacidad del aeropuerto.

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La líder opositora venezolana, María Corina Machado, en el exilio desde finales de 2025, aseguró que “ha llegado el momento” de regresar a Venezuela.

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