El balance de fallecidos por los potentes terremotos que golpearon el miércoles a Venezuela subió a mil 450, informó este domingo el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

"La cifra de fallecidos llega a mil 450 personas", dijo Rodríguez en un mensaje televisado, al presentar el último balance por el doble sismo que dejó devastación y muerte en el país, especialmente el La Guaira, una ciudad vecina de Caracas.

El último balance oficial del sábado fue de mil 430 muertos. Naciones Unidas calcula los desaparecidos en unos 50 mil. Con el correr del tiempo, la esperanza de hallar sobrevivientes se agota.

La cifra de heridos es de 3 mil 150 personas.

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Al menos 189 edificios colapsaron totalmente, señaló el presidente del Parlamento. "Hay 774 edificios colapsados, 189 con colapso total".

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La agencia de la ONU para la migración ha señalado que hasta 6.8 millones de personas podrían verse afectadas por los terremotos. La Organización Internacional para las Migraciones indicó que está colaborando con el gobierno venezolano y las organizaciones humanitarias para dar una respuesta coordinada.

"Ya está claro que el desplazamiento aumentará, ya que la gente busca un lugar seguro", dijo Amy Pope, la directora general.

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció el esfuerzo y la solidaridad de los rescatistas internacionales.

"A los sitios donde ustedes llegaron, llegó esperanza, y se unieron al extraordinario trabajo que los rescatistas venezolanos han estado haciendo desde el primer minuto", señaló, de acuerdo con una nota de prensa.

Rescatistas de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y Estados Unidos llegaron a Venezuela esta semana y se espera que se sumen expertos de 10 países más.

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La madrugada de este domingo arribaron al país una delegación de la India para instalar un hospital de campaña y un grupo de rescatistas de Costa Rica, según informó el Ministerio de Comunicación e Información.

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó este domingo que infantes de marina de la Fuerza de Combate Litoral-24 y marineros estadounidenses del USS Fort Lauderdale entregaron suministros de ayuda humanitaria de vital importancia que llegaron por barco.

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Un avión de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) partió hoy hacia Venezuela con más de 14 toneladas de ayuda humanitaria.

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Con apoyo de brigadas internacionales, los trabajos de rescate avanzan aunque la población no esconde su ira por la lenta y escasa ayuda del gobierno. Socorristas con perros se mueven entre las ruinas, mientras helicópteros y aeronaves estadounidenses Osprey V-22 sobrevuelan la zona.

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"Sabemos que están muertos"

"No tenemos el apoyo para sacar a nuestros familiares, nosotros mismos no podemos", dijo a la AFP Héctor Aguilera, de 60 años. Cuatro de sus familiares quedaron sepultados bajo un edificio colapsado. Recuperaron los cuerpos sin vida de dos personas.

"Sabemos que están muertos, pero aquí estamos esperando la respuesta de las autoridades", añadió. "No tenemos esperanzas, lo que me quedan son los recuerdos".