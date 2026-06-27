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Un terremoto de magnitud 4.8 sacudió este sábado la costa de Venezuela, y se pudo sentir en Caracas, el sismo se produjo a las a las 15:20 hora local (19:20 GMT), según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés). Mientras el país valora todavía los daños del doble sismo del pasado miércoles que ha dejado al menos mil 430 muertos y graves daños materiales.
El epicentro del temblor de hoy se situó en el mar a unos 30 kilómetros al noroeste de El Limón, en el estado de Aragua, cercano a Caracas, donde se pudo sentir, aunque no se han reportado daños.
El movimiento telúrico se registró a una profundidad de 10 kilómetros, según información del USGS, que mide la actividad sísmica mundial.
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Venezuela vive horas cruciales para el rescate de las víctimas que quedaron atrapadas tras el desplome de varios edificios, especialmente en el estado de La Guaira, debido a los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 del pasado miércoles.
En su última actualización, las autoridades cifraron este sábado en mil 430 las personas fallecidas, en 3 mil 238 los heridos y 3 mil 142 familias damnificadas.
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