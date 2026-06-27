La fila era enorme frente a la gigantesca sala de conciertos donde el gobierno de Venezuela tramita desde este sábado los salvoconductos para los voluntarios que buscan ingresar a la zona más golpeada por el doblete sísmico de esta semana.

El caos mezclaba impotencia, rabia, desinformación, constató la AFP.

"Hay que sacar un permiso para salvar vidas, imagínate", reclamó Carlos Itriago, rescatista de 27 años.

El balneario de La Guaira es el más golpeado por la tragedia. Centenares de edificios terminaron hechos polvo por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron el país el miércoles.

La cifra oficial de muertos supera los mil 400 y Naciones Unidas estima que 50 mil personas están desaparecidas.

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Voluntarios intentan retirar escombros mientras buscan cuerpos en Catia La Mar, La Guaira. Foto: Federico Parra / AFP

Todos quieren ayudar

El tiempo es oro para encontrar vida entre los escombros.

Tan pronto dejó de temblar, centenares de voluntarios se volcaron a La Guaira para llevar agua y comida, y para tratar de ayudar en algo.

Eran tantos que hubo caos. Un río de motos impedía el paso de las ambulancias que llevaban a los heridos a hospitales.

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El gobierno militarizó el estado y restringió el acceso a partir del viernes de noche.

Abrió un registro para los voluntarios e impuso un permiso para acceder. El permiso se tramita en el Poliedro de Caracas, una enorme sala de conciertos.

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"No dejan entrar a nadie"

La prensa solo podrá ingresar a esta zona en buses del gobierno, habilitados dos veces por día.

"Estamos tratando de pasar, la prioridad que somos los rescatistas, los médicos, pero no dejan entrar a nadie".

El proceso lento irritaba a la gente en fila, que pedía a los gritos que dejaran pasar. La policía trataba de controlar el desorden.

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"Todos queremos colaborar, todos queremos ir", señaló por su parte Luis Toro, de 56 años. "Y nos hacen perder toda la mañana", protestó por su parte Samuel Rodríguez, de 24, que lleva su pala y una bandera venezolana amarrada en el cuello.

"Yo estoy desde la madrugada aquí haciendo cola para ir a rescatar a personas y no hemos podido salir", apuntó Ezequiel Rivero, de 53. "Mira la hora que es... ¿cuántas vidas hemos perdido ya hasta estos momentos?", lamenta.

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Rescatistas trabajan entre los escombros de un edificio derrumbado en Caracas durante las operaciones de búsqueda (26/06/2026). Foto: AP

Gobierno pide ayudar "de manera ordenada"

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, uno de los voceros oficiales en la tragedia, insistió en que los voluntarios deberán ir "de manera ordenada".

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Dijo que se han registrado 2 mil 242 rescatistas voluntarios y asegura que unos 30 mil venezolanos especialistas atienden la emergencia.

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Además hay más de 2 mil 200 socorristas de 21 brigadas internacionales, indicó Rodríguez.

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