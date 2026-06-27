La Guaira.— En medio de la desesperación, habitantes de la localidad costera de Catia La Mar han usado herramientas propias para escarbar entre las ruinas.

Habitantes de La Guaira —entre ellos sobrevivientes—, familiares y voluntarios que incluso se movilizaron desde Caracas utilizaron sus manos y cualquier tipo de herramienta con la que pudieran mover los escombros que mantenían sepultadas a cientos de víctimas. En todos los sectores es imposible remover los escombros sin equipo especializado debido a la complejidad de la tragedia.

“Estamos sin herramientas (...) Estamos necesitando ayuda de maquinaria, de personal capacitado, profesional que, por favor, nos preste la ayuda. Hay muchos cadáveres, el olor ya se está volviendo insoportable”, dijo a EFE José Ramírez.

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Voluntarios intentan retirar escombros mientras buscan cuerpos en Catia La Mar, La Guaira. Foto: Federico Parra / AFP

Mario Córdoba, quien viajó desde Caracas con su esposa hacia La Guaira para ayudar en las labores de rescate, expresó a El Nacional que, en una situación así, hay que ser solidarios. “Soy venezolano y me duele lo que sucedió”, manifestó.

“Es el amor por la vida, eso mueve montañas; tenemos que usar más las manos, por lo menos un bloque que alguien mueva es bastante. Todos nuestros hermanos venezolanos, todos los que puedan venir, acérquense”, pidió. María José Anrichie, esposa de Córdoba, también retiraba escombros con sus manos.

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Nazareth Jiménez sollozaba sobre el hombro de un ser querido cuando observaba a vecinos intentar cortar losas de concreto con martillos y herramientas eléctricas en un edificio reducido a una montaña de escombros. “¡Dios mío!, ¿cómo sacar a toda la gente de ahí?”, murmuró. Jiménez estaba consumida por la ansiedad cuando esperaba ver si sus hermanos, sobrinos, sobrinas y amigos saldrán de los escombros con vida.

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La desesperación empezó a aumentar. Omar Reyes caminó entre los restos de lo que fue su hogar, gritando los nombres de su esposa e hijos. No recibió respuesta. Alrededor de 20 familiares han muerto. Dos de sus cuatro hijos están enterrados entre escombros. “Me quedé prácticamente solo en esta vida”, lamentó.

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Agencias, con información de El Nacional. GDA

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