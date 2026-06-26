Un padre sostiene la mano de su hija vestida como un hada. Un hombre de 24 años con uniforme de piloto mira con orgullo a la cámara. Una familia se abraza en un campo de fútbol.

Son algunas de las imágenes publicadas por familiares dentro de Venezuela y en el extranjero que buscan desesperadamente a sus seres queridos desaparecidos tras dos potentes sismos consecutivos el miércoles por la noche.

Cientos han muerto y miles han resultado heridos. Se espera que el número de víctimas aumente a causa de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5, que dejaron daños generalizados y estuvieron entre los más fuertes que han azotado a Venezuela en más de un siglo.

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Con las comunicaciones intermitentes, las redes sociales y los registros en línea se han convertido en una herramienta crucial para muchos venezolanos que buscan información y recursos más allá de las escasas estadísticas del gobierno. Un registro independiente en línea documentó 51 mil personas desaparecidas, y otro enumeró 24 mil personas cuyo paradero se desconoce, lo que refleja la falta de datos oficiales o de información sobre los desaparecidos.

Una venezolana permanece en su vivienda dañada mientras evalúa las pérdidas tras los terremotos en Caracas (26/06/2026). Foto: AP

Cuando algunos se apresuraban a buscar bajo los escombros de edificios derrumbados, otros crearon volantes digitales en WhatsApp, Facebook y X con los datos de sus familiares.

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Búsqueda de familiares

Entre ellos estaba Vanesa Marcano, de 31 años, quien publicó fotos desde Madrid de su tío y su tía, que viven en el estado La Guaira, al norte de la capital, Caracas, que sufrió algunos de los peores daños y el número de víctimas más elevados.

Marcano publicó las imágenes con la esperanza de que simplemente no pudieran ser contactados debido a líneas de comunicación dañadas. La hija de su tío y su nieto de 7 años estaban de visita desde Estados Unidos y también están desaparecidos.

“Se siente impotencia e inseguridad”, afirmó Marcano por teléfono. “Yo ya sé que hay que mantener la calma y concentrarse en las acciones que puedas tomar, pero es que es muy fácil caer en la desesperación”.

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Jhoyser Concalves, un venezolano de la ciudad costera norteña de Catia La Mar, hablaba con su pareja y la hija de ella apenas unos minutos antes del temblor. Fue lo último que supo de ambas.

Un edificio colapsado en Caraballeda refleja la magnitud de los daños provocados por los dos terremotos que azotaron Venezuela (26/06/2026). Foto: AFP

Cuando el sismo se detuvo, Concalves salió corriendo de su casa hacia el edificio de apartamentos donde vivían, en el sexto piso. Sólo había escombros y gente intentando desesperadamente rescatar a vecinos de entre los restos.

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Concalves publicó un volante que decía “DESAPARECIDAS” en X y Facebook en un intento desesperado por encontrarlas.

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“Hoy estan sacando gente del edificio con vida. Entonces tengo la esperanza que todavia estan ahi con vida”, declaró.

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ONU pide se restablezca acceso a redes sociales

La búsqueda se complicó por las restricciones del país a las redes sociales y a las plataformas de mensajería.

Un rescatista inspecciona un edificio dañado en Catia La Mar, dos días después del terremoto que sacudió la costa central de Venezuela (26/06/2026). Foto: AP

La misión de derechos humanos de la ONU en Venezuela emitió un comunicado el jueves en el que pidió al gobierno levantar las restricciones locales a las redes sociales y señaló que el acceso oportuno a información confiable puede salvar vidas.

Sitios como X y la aplicación de mensajería Signal fueron bloqueados en agosto de 2024 por el entonces presidente Nicolás Maduro en un intento de suprimir la comunicación entre quienes rechazaban su proclamación de victoria en las elecciones presidenciales. La exvicepresidenta Delcy Rodríguez se convirtió en presidenta encargada en enero luego que Estados Unidos capturara y sacara a Maduro del poder.

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Poco después de la solicitud de la ONU el jueves, los venezolanos dentro del país pudieron acceder a X.

Búsqueda desde el extranjero

Fuera del país, esos sitios se han vuelto aún más importantes para muchos de los 8 millones de personas que han migrado de Venezuela en los últimos años y no pudieron verificar cómo estaban sus seres queridos.

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Los venezolanos buscan a familiares desaparecidos entre los restos del edificio donde vivían en La Guaira (26/06/2026). Foto: AP

El padre de Elibel Tovar, de 70 años, se mudó a Brasil hace más de 20 años, pero estaba en La Guaira por negocios. Félix Ramón Tovar Hernández planeaba viajar el viernes a Chile para su primer reencuentro con su hijo en más de una década. Pero Tovar, de 38 años, contó que no ha sabido nada de su padre.

“Siento impotencia porque no sé cómo esto le afecta, el shock, la decisiones, si está bien físicamente o básicamente vivo”, expresó Tovar, quien registró a su padre en el sitio web de personas desaparecidas.

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“Estando en Chile es muy difícil acceder a información y todo lo que vemos se siente confuso”, comentó por WhatsApp.

En Madrid, Marcano dijo que intentaba mantener la calma por el bien de su hija de un año.

“Esperas a ver si alguien hace alguna recolecta, si puedes ayudar de alguna manera”, señaló Marcano. “Pero es que desde lejos es muy poco lo que puedes hacer”.

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gs