Los dos terremotos que sacudieron el norte de Venezuela, de magnitudes 7.2 y 7.5, podrían representar un desafío de gran complejidad para la capacidad de respuesta del país debido a las actuales condiciones económicas y políticas, advirtió Moody's.

De acuerdo con la directora sénior de gestión de productos y modelos de terremotos de la firma, Renee Lee, los sismos ocurrieron con apenas segundos de diferencia, un fenómeno conocido como "terremoto doble" o doublet, comparable en algunas características al terremoto de Haití de 2010, aunque con un impacto potencialmente menor.

“Los desafíos de respuesta serán complejos dadas las condiciones políticas y económicas actuales. Entre los problemas inmediatos estarán las fallas en servicios básicos (electricidad, agua y comunicaciones), los daños en la red de transporte (carreteras afectadas y bloqueos por escombros) y la sobrecarga del sistema de salud debido al número de heridos. El riesgo de réplicas también podría incrementar la complejidad de la respuesta”, dijo.

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La especialista explicó que ambos eventos fueron superficiales y de tipo deslizamiento lateral, similares también a los terremotos registrados en el sur de Turquía en 2023, que alcanzaron magnitudes de 7.8 y 7.7.

Los movimientos telúricos provocaron colapsos y daños estructurales en edificios del norte de Venezuela, mientras continúan las labores de rescate y la evaluación de afectaciones.

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Según Moody's, la vulnerabilidad de la infraestructura venezolana está relacionada con diversos factores, entre ellos el deterioro económico y las limitaciones para el mantenimiento y modernización de las edificaciones.

Hospitales en Venezuela. (25/06/26) Foto: AFP

La firma señaló que el código de construcción COVENIN, que establece los criterios de diseño sísmico en el país, fue actualizado por última vez en 2001. Aunque existen zonas urbanas con edificaciones diseñadas bajo estándares adecuados, particularmente en Caracas, la falta de financiamiento ha contribuido al deterioro de la infraestructura y de la calidad constructiva.

Asimismo, destacó que la vivienda autoconstruida, considerada especialmente vulnerable ante fenómenos sísmicos, es una práctica extendida en el país.

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Réplicas, podrían complicar tareas de respuesta

Moody's advirtió además que las tareas de respuesta y recuperación podrían complicarse por el riesgo de réplicas. Con base en estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), existe una probabilidad de 3% de que ocurra una réplica de magnitud 7 o superior en la próxima semana, una probabilidad de 24% de una réplica de magnitud 6 o mayor y de 89% de al menos un evento de magnitud 5 o superior.

La calificadora indicó que entre los principales desafíos inmediatos se encuentran las posibles fallas en servicios básicos, como electricidad, agua y comunicaciones, así como los daños en la red de transporte, incluyendo carreteras bloqueadas por escombros, y la presión adicional sobre el sistema de salud debido al número de personas lesionadas.

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Los terremotos se originaron en fallas superficiales ubicadas cerca del límite entre las placas del Caribe y Sudamérica, una zona con actividad sísmica significativa.

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