Caracas.- La presidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que la cifra de fallecidos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron a su país se elevó a 589 y a 2 mil 980 los heridos, al tiempo que confirmó que ya se han producido 214 réplicas.

"En el balance general, debemos informar que lamentablemente ya tenemos 589 personas fallecidas y 2 mil 980 personas heridas", declaró la mandataria al encabezar un encuentro desde el estado Zulia, en el occidente del país, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Rodríguez destacó que han podido rescatar a "decenas" de personas, sin precisar la cifra. El ministro de Salud, Carlos Alvarado, cifró el jueves la cifra de heridos en 4 mil 300 personas.

Además, la mandataria encargada venezolana anunció la militarización del estado costero de La Guaira, el más afectado por los dos sismos de 7.2 y 7.5 registrados la tarde del miércoles.

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La Guaira, que está contigua a Caracas y alberga el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, fue declarado el jueves zona de desastre por la presidenta encargada de Venezuela.

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"Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sus distintos componentes están en el territorio del estado La Guaira, para atender esta coyuntura que afecta a nuestro pueblo", añadió.

La mandataria señaló que el despeje de la vialidad ha permitido que los rescatistas, los organismos de seguridad ciudadana, así como los militares, se desplacen por el estado para atender aspectos logísticos como la alimentación y el agua.

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Recostados en colchones, sábanas, sillas, carpas y campamentos improvisados, cientos de personas duermen en el asfalto, jardineras, plazas y canchas en Catia La Mar, una de las ciudades más afectadas por los terremotos.

Los terremotos afectaron también a otras regiones del país, incluida Caracas, donde colapsaron edificios y distintas instalaciones.

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