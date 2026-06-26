Un terremoto de magnitud 6.7 sacudió este viernes el sur de Filipinas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), menos de tres semanas después de que un fuerte sismo en la misma zona dejara más de 80 muertos.

El temblor se produjo a las 7:42 pm (11:42 GMT) a una profundidad de 65.7 kilómetros, aproximadamente a 21 kilómetros al suroeste de la localidad de Sarangani, en la isla de Mindanao, según el USGS.

Por el momento no se emitieron alertas de tsunami.

El responsable de rescates del municipio de Santa Maria, Jerson Talahig, dijo a la AFP que no había reportes inmediatos de víctimas ni daños. "Fue bastante fuerte, pero breve. Vimos cómo temblaba la mesa y algunas luces", señaló.

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Terremoto sacude el centro de Japón, cerca del monte Fuji

Un terremoto de magnitud 5.6 sacudió el centro de Japón, informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), un sismo que coincide con las fuertes lluvias y el riesgo de inundaciones provocados por el avance de dos tormentas tropicales sobre el archipiélago.

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El sismo tuvo lugar a las 22:29 hora local (13:29 GMT) y tuvo su epicentro a 20 kilómetros de profundidad en la prefectura de Yamanashi, cerca de la zona conocida como Cinco Lagos en la base del Monte Fuji, según la JMA.

La agencia meteorológica indicó que no existe riesgo de tsunami a causa de este terremoto, que se dejó notar con mayor intensidad en la localidad de Fujikawaguchiko, donde se registró un nivel 6 de siete posibles según la escala japonesa, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores.

Por el momento, las autoridades no han reportado víctimas ni daños materiales, mientras Japón aguarda la llegada al unísono de dos tormentas tropicales este sábado, Mekkhala e Higos, lo que ha llevado a ordenar la evacuación de unos dos millones de personas en zonas consideradas de riesgo por posibles inundaciones y deslizamientos de tierra.

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El jueves, otro terremoto de magnitud 7.2 sacudió la zona costera al norte de Japón. También se sintió levemente en la capital, Tokio.

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Reportan sismo de 5.1 en la costa del Pacífico de Nicaragua

Un sismo de magnitud 5.1 sacudió este viernes la costa del Pacífico de Nicaragua, sin noticia de víctimas ni daños materiales en un primer momento aunque sí alarma entre la población, informó el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter).

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El temblor ocurrió a las 05:57 hora local (11:57 GMT) y su epicentro se localizó a 20 kilómetros al sureste del balneario de El Tránsito, municipio de Nagarote, en el departamento (provincia) de León, en el océano Pacífico, detalló el Ineter en un informe.

La sismóloga Martha Herrera precisó que el movimiento telúrico tuvo lugar a una profundidad de 83 kilómetros, explicó que fue causado por un "proceso de subducción tectónico", y que no generó ninguna alerta de tsunami en el litoral Pacífico.

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