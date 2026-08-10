El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió este lunes Colombia provocó escenas de pánico entre la población. Sin embargo, periodistas que estaban transmitiendo en vivo en ese momento continuaron trabajando, a la vez que lanzaban llamados a la calma, a pesar del nerviosismo.

Fue el caso de Ricardo Ospina, director del servicio informativo Blu Radio, quien estaba en transmisión cuando comenzó el movimiento telúrico. "Mantengan la calma", dijo.

Desde Valle del Cauca, en Cali, el periodista Hugo Mario Palomar señalaba, en cabina, que el edificio se movía con fuerza.

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"Tranquilidad. Se sigue remeciendo", repetía Ospina, a la vez que pedía ubicar a los corresponsales de Blu Radio en todas las zonas afectadas por el sismo.

Desde Bucaramanga, el periodista Javier Rodríguez decía: "¡Es durísimo, se sigue moviendo muy duro en Bucaramanga".

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"¡Qué barbaridad! ¡Qué largo!", decía otro de los reporteros.

A pesar de un visible nerviosismo, Ospina repitió: "¡Por favor, tranquilos!".

#VIDEO Así se vivió en la cabina de Blu Radio el fuerte terremoto de hoy en Colombia #LoMásBlu #MañanasBlu pic.twitter.com/FOr4Mf5nu7 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 10, 2026

"El temblor es muy fuerte, se sigue moviendo", añadió, antes de que se revelara la magnitud final del terremoto, que hasta el momento deja 111 muertos y 87 heridos. "Qué remezón tan fuerte".

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Blu Radio habló también con el periodista José Patiño, expresentador de Noticias Caracol, quien externó su angustia porque su padre, Darío, estaba atrapado bajo los escombros de su vivienda, en Torres de Limonar, en el barrio Ciudad Capri, al sur de Cali.

El comunicador dijo que se encontraba en el aeropuerto de Bogotá, intentando abordar un vuelo hacia Cali. Detalló que la familia estaba tratando de remover con sus propias manos los escombros para rescatar a Darío.

El periodista y expresentador de Noticias Caracol, José Fernando Patiño, vivió momentos de angustia durante la emergencia provocada por el fuerte terremoto que sacudió a Colombia. A través de sus redes sociales, hizo un desesperado llamado de ayuda para rescatar a su padre, Darío… pic.twitter.com/5tJu9chnEz — La Red Caracol (@LaRedCaracol) August 10, 2026

"Nunca me imaginé estar de este lado de la noticia. La foto que me mandaron mis familiares que están ahí intentando con sus propias manos levantar los escombros es que todo el edificio cayó. Mi padre no volvió a contestar. No contesta. Lo que sé es que alguien de los que está ahí, de los vecinos, escuchó que mi papá dijo: 'Darío Patiño'. Mi papá está vivo, requerimos urgente a las autoridades para que ayuden a levantar los escombros y esperamos que logren el rescate", subrayó.

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Más tarde, José Patiño dijo que su padre habría sido rescatado y trasladado a la clínica Valle del Lili. Sin embargo, al buscarlo en el lugar, no lo localizaron, por lo que pidió ayuda para poder ubicarlo.

Más de mil 400 personas fueron reportadas como no localizadas por sus familiares en una página de internet habilitada por ciudadanos.

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El Servicio Geológico Colombiano aseguró que el de este lunes fue “el evento sísmico de mayor magnitud registrada en Colombia en el siglo XXI” y que le sucedieron 21 réplicas menores localizadas en San José del Palmar y Sipí, en el departamento de Chocó.

Con información de AP

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