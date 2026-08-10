Harry Styles vive las últimas horas de su visita a la Ciudad de México, y antes de subir al escenario del Estadio GNP Seguros, fue despedido por decenas de fans que se dieron cita para verlo por última vez.

Alrededor de las 15:00 horas, los seguidores del cantante comenzaron a llegar con discos, sudaderas y otros recuerdos de la residencia que, durante dos semanas, convirtió a la capital mexicana en una parada central del Together, Together tour.

Algunos esperaron sentados durante horas; otros permanecieron de pie y detrás de las vallas metálicas que el equipo de seguridad colocó para la seguridad del artista y los asistentes.

Así fue como las fans de Harry Styles lo despidieron a su salida del hotel. Esta noche el cantante ofrecerá su último concierto en la capital mexicana

Video: César Olivares/ EL UNIVERSAL pic.twitter.com/TZFossbXGy — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) August 10, 2026

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Una hora después, el intérprete de "Watermelon Sugar" salió del Four Seasons escoltado por una patrulla de la Secretaría de Seguridad y rumbo al lugar que se ha convertido en su casa.

Aunque todo ocurrió en cuestión de segundos, y el británico no se detuvo a saludar, para muchos, verlo de lejos fue el cierre perfecto de su estancia en el país.

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“¡Harry me vio a los ojos!” y “¡Vi a Harry!” fueron algunos de los gritos que se escucharon entre las fans, quienes; incluso, rompieron en llanto.

La concentración frente al recinto fue, más que una guardia. Allí se intercambiaron fotografías, videos, recuerdos e historias.

Esta noche, Styles cerrará con broche de oro su parada en la capital con un último show, el sexto, y pondrá punto final a dos semanas en las que la Ciudad de México se convirtió en una extensión inesperada de su gira.

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