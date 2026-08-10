A las 7:30 de la mañana, la rutina de Juan Felipe Mercado era la de cualquier padre: sostenía en brazos a su pequeña hija María Belén, de año y medio, y se preparaba para darle el beso de despedida.

Era un lunes cualquiera en su apartamento, ubicado cerca de la concurrida avenida 30 de agosto y muy cerca del centro de Pereira. Pero la tranquilidad de esa mañana duró lo que tardó la tierra en dar su primer aviso.

Comenzó como un movimiento sutil, una vibración leve que, en cuestión de segundos, mutó en un sacudón violento que, según él, amenazaba con colapsar el edificio entero.

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Afectaciones del terremoto en Pereira. (10/08/26) Foto: El Tiempo

Este paisa de 37 años, quien lleva casi una década construyendo su vida en la capital risaraldense, vio cómo su refugio familiar se convertía de repente en una trampa.

Narró que el suelo bajo sus pies se estremeció con fuerza, las paredes empezaron a rajarse advirtiéndole que la situación era de riesgo.

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"Cuando ya empecé a ver las paredes se estaban agrietando, se estaban cayendo todas las cosas y el marco de la puerta se agrietó, todos salimos de ahí", relató el hombre sobre esos instantes donde la adrenalina tomó el control. Estaba con su bebé en brazos y dos señoras mayores.

Una de tantas familias lo perdieron todo. Lograron salvar a su bebé. Esto sucedió en #Pereira. Y así quedó su inmueble. Ahora cuidan sus cosas para evitar que se las roben. #Terremoto #Colombia pic.twitter.com/AR6tyTCjZs — Mely Múnera (@MelyMunera) August 10, 2026

La carrera hacia la salida de la unidad residencial fue, literalmente, una huida contra la muerte. Mientras se dirigían a la salida, una de las paredes de la habitación principal se vino abajo a sus espaldas.

"Estuvimos a punto de que nos cayera encima esa pared. Estando con la niña en los brazos, con el pánico, fue el hp. Yo nunca pensé que iba a vivir algo así", confesó, aún procesando el impacto de ver su hogar convertido en escombros.

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Con la voz convertida en un hilo por la conmoción, logró enviar un mensaje de audio a sus familiares en Medellín para confirmar que estaban con vida: "Se nos vino el apartamento, por poquito y no salimos".

Su esposa, quien afortunadamente se encontraba en una cita médica en el momento de la emergencia, no presenció la destrucción de primera mano.

La situación en la capital risaraldense es crítica, especialmente en el casco urbano. "El centro de Pereira estuvo muy afectado, muchos edificios caídos, muchos daños, fue muy fuerte, y como nosotros estamos más bien cerca del centro, donde más se sintió fue ahí", explicó Juan Felipe.

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En su unidad, el colapso de las tuberías inundó los parqueaderos, y el desprendimiento de tejas alcanzó a golpear varios vehículos, aunque el suyo se salvó por no estar estacionado allí.

Terremoto y afectación en Cali y Pereira. (10/08/26) Foto: El Tiempo

Hoy, mientras esperan autorización para intentar rescatar algunas de sus pertenencias entre las grietas, Juan Felipe y su familia se han refugiado en la casa de unos amigos.

El apartamento, como él mismo describe, "quedó vuelto nada", pero frente a la incertidumbre de lo que viene, prevalece un único y vital consuelo: salieron ilesos.

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Situación en Pereira

Pereira se convirtió en una de las ciudades más impactadas por el terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en el Chocó.

Afectaciones por temblor en Pereira, Colombia. (10/08/26) Foto: El Tiempo

De acuerdo con el reporte oficial emitido desde la sala de crisis municipal, el alcalde confirmó la muerte de más de 39 personas en la capital risaraldense, mientras que aún hay personas que permanecen reportadas como desaparecidas.

La emergencia también dejó a ciudadanos atrapados en el sistema Megacable, lo que movilizó una línea completa de rescate integrada por bomberos y equipos especializados para la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros.

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En cuanto a la infraestructura física, las autoridades informaron sobre 12 estructuras colapsadas, de las cuales ocho sufrieron un desplome total y cuatro más presentan un riesgo inminente de caída.

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Edificios afectados tras terremoto en Colombia. (10/08/26) Foto: El Tiempo

Por toda la ciudad se aprecian imágenes de devastación: estaciones de servicio colapsadas, caída de grandes bloques de cemento y techos totalmente destruidos en establecimientos comerciales, lo que desató momentos de pánico entre la comunidad.

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Como medida preventiva para evitar incendios o emergencias adicionales, las empresas de servicios públicos suspendieron temporalmente el suministro de energía eléctrica y de gas en diversos sectores.

La ciudad continúa en alerta máxima mientras la fuerza pública y los organismos de socorro avanzan en las labores de búsqueda y estabilización en los puntos más críticos.

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