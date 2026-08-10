Espita, Yucatán. - Indignación causó entre los habitantes de Espita el abuso de poder del alcalde, Mario Isaías Sánchez Esquivel, quien fue señalado de utilizar el campo de beisbol para montar su caballo, mientras a los deportistas les prohibió la entrada a las instalaciones.

La síndica municipal, Beatriz Díaz Gutiérrez, hizo la denuncia del caso y aseguró que policías municipales bloquearon el acceso al campo cuando jóvenes acudieron a realizar sus entrenamientos.

Además, indicó que un vehículo oficial del Ayuntamiento, identificado con el número 784, fue utilizado para transportar un remolque con el caballo propiedad del alcalde.

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La síndica cuestionó el uso de vehículos, combustible y espacios públicos para fines particulares y pidió al Ayuntamiento respetar las instalaciones deportivas destinadas a la comunidad.

No es la primera vez que el alcalde de Espita, emanado del Partido Verde, se encuentra en medio de la polémica, pues en enero del 2025, los habitantes del municipio lo denunciaron por cobrar una cuota de 600 pesos a camiones, que ingresaban a dejar mercancía a los comercios.

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Sánchez Esquivel justificó el arbitrario “impuesto” argumentando que necesitaba recursos para mejorar la infraestructura del municipio; sin embargo, la presión social y una llamada de atención del Congreso del Estado le hizo dar marcha atrás.

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