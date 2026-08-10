La HP OmniBook 3 ofrece un equilibrio entre rendimiento y practicidad en un equipo pensado para el uso diario. Su procesador AMD Ryzen AI 5 340, acompañado de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento SSD, permite trabajar con varias aplicaciones a la vez y aprovechar funciones de inteligencia artificial (IA) sin complicar la experiencia.

A esto suma una pantalla táctil de 15.6 pulgadas, teclado completo y una selección de puertos que la convierten en una opción versátil para estudiar, trabajar y realizar tareas de productividad.

La laptop, a primera vista, transmite una sensación de solidez. Su acabado en Plata Glaciar y la bisagra estable le dan una apariencia sobria. Es un equipo de entrada que busca ofrecer algo más que las funciones básicas sin complicar la experiencia.

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Un procesador preparado para la IA

El corazón de esta OmniBook 3 es el AMD Ryzen AI 5 340, un procesador de seis núcleos que alcanza hasta 4.8 GHz. A diferencia de un procesador convencional, incorpora una unidad específica para ejecutar tareas de IA, con una capacidad de hasta 50 TOPS en su NPU.

En términos sencillos, esto permite que determinadas funciones de IA se procesen de manera más eficiente directamente en la computadora. La idea no es convertirla en una estación de trabajo para tareas profesionales extremadamente pesadas, sino ofrecer herramientas de nueva generación sin sacrificar el uso cotidiano.

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Con 16 GB de memoria DDR5 y un SSD NVMe de 512 GB, la configuración resulta adecuada para mantener abiertas varias aplicaciones, trabajar con documentos, navegar con numerosas pestañas y realizar videollamadas sin afectar el desempeño . El almacenamiento también ofrece espacio suficiente para documentos, fotografías, aplicaciones y otros archivos de uso diario.

Con 16 GB de RAM, SSD de 512 GB y pantalla Full HD, esta laptop ofrece un desempeño equilibrado para el trabajo diario. Foto: Especial

Una pantalla grande y conexiones útiles

La pantalla IPS táctil de 15.6 pulgadas tiene resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles y acabado antirreflejante. Sus 300 nits de brillo son suficientes para interiores y oficinas, mientras que el tratamiento de la superficie ayuda a reducir los reflejos durante el trabajo.

El tamaño también es uno de sus puntos fuertes. Frente a equipos más pequeños, ofrece mayor espacio para dividir ventanas o trabajar con documentos extensos. El teclado retroiluminado de tamaño completo incorpora además un teclado numérico, un detalle práctico para quienes manejan hojas de cálculo o capturan datos con frecuencia.

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En conectividad, incluye USB-C con Power Delivery y DisplayPort, puertos USB-A, HDMI, Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.4. También integra un lector de huellas, dos altavoces y una cámara HP True Vision FHD de 1080p con reducción temporal de ruido y micrófonos digitales.

¿Para quién es esta laptop?

La OmniBook 3 es ideal para estudiantes, profesionistas y usuarios que buscan una computadora para productividad, clases, videollamadas, navegación, entretenimiento y uso de herramientas con IA. Su combinación de memoria, almacenamiento y procesador permite cubrir buena parte de las necesidades habituales sin recurrir a un equipo de gama más alta.

Eso sí, no es la opción indicada para quienes buscan una laptop especializada en videojuegos exigentes, edición profesional de video o trabajos gráficos de alto nivel.

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Su propuesta es más sencilla y práctica. Es una computadora equilibrada, con pantalla grande, buena conectividad y capacidades de IA, en un formato pensado para acompañar tanto las clases y tareas escolares, como el trabajo diario.

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