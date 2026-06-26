Volaris dio a conocer su participación en la operación de transporte humanitario organizada por el gobierno de El Salvador para asistir a la población venezolana afectada por los terremotos ocurridos el 24 de junio de 2026.

La aerolínea activó su programa "Avión Ayuda Volaris" y realizará dos vuelos chárteres a solicitud del gobierno del presidente Nayib Bukele, a través del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, encabezado por Juan Carlos Bidegaín.

Los vuelos conectarán el Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, con la Base Aérea El Libertador en Maracay, Venezuela.

La operación contempla el traslado de aproximadamente 141 personas y aproximadamente 1.5 toneladas de carga, compuesta por insumos médicos, equipos de rescate, alimentos y otros bienes de primera necesidad para las comunidades afectadas.

La operación se realizó a bordo de una aeronave Airbus A320 que salió de El Salvador a las 14:30 horas, el día de ayer.

Adicionalmente, Volaris prepara un segundo vuelo este viernes 26 de junio para complementar el traslado de la asistencia requerida.

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“En momentos de crisis, lo más importante es actuar rápido. Cuando el gobierno de El Salvador nos llamó, la respuesta fue inmediata: lo hacemos mañana mismo", comentó Ronny Rodríguez Chan, director de Sostenibilidad y Desarrollo Corporativo para Volaris en Centroamérica.

La operación se encuentra coordinada con el gobierno de Venezuela, autoridad que recibirá directamente la ayuda enviada por El Salvador.

A través del programa de responsabilidad social y sostenibilidad Avión Ayuda Volaris, la aerolínea pone su red de rutas al servicio de las comunidades que enfrentan situaciones de emergencia, transportando de manera gratuita ayuda humanitaria, insumos médicos, órganos y tejidos para trasplante, así como personal especializado de respuesta.

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El programa contribuye a que los apoyos lleguen de forma oportuna a poblaciones vulnerables en Norte, Centro y Sudamérica, fortaleciendo la capacidad de respuesta de sus aliados estratégicos mediante la conectividad aérea.

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