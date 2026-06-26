Los narcotraficantes mexicanos lideran la producción de metanfetamina en Norteamérica y han exportado su conocimiento para fabricar ese estimulante sintético a gran escala en otros continentes, según un nuevo informe de Naciones Unidas.

El Informe Mundial sobre Drogas de la ONU, difundido este viernes en Viena, señala que los cárteles mexicanos siguen siendo los proveedores principales de metanfetamina en América del Norte, uno de sus principales mercados y donde el consumo se ha estabilizado en niveles históricamente altos.

El documento señala que en 2024, el 3.2% de los consumidores de drogas en Estados Unidos tomó metanfetamina.

El mercado de la metanfetamina es el mayor y más lucrativo de las drogas sintéticas y se está expandiendo desde sus mercados tradicionales de América del Norte y el Sureste de Asia.

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En el informe de la ONU se apunta que los grupos criminales mexicanos están transfiriendo su conocimiento para producir esa droga a laboratorios clandestinos ubicados en Europa y África.

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Esta expansión se basa de manera especial en el uso de métodos químicos basados en el precursor "P-2-P", que se considera más eficiente y permite sortear los controles internacionales tradicionales.

Este método se perfeccionó en un principio en América del Norte, pero ahora se han encontrado laboratorios que lo aplican en África y Europa y, según el informe, estos avances "han sido facilitados por la exportación de experiencia relevante desde México".

Thomas Pietschmann, uno de los autores del informe, precisó a EFE que la expansión de este método no implica necesariamente que los laboratorios en África y Europa estén bajo control de organizaciones criminales mexicanas.

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El experto indicó que, en muchos casos, quienes dirigen estos laboratorios, los denominados "cocineros" o químicos clandestinos, son de origen mexicano o han sido formados en ese método de síntesis más eficiente.

El documento destaca incluso que, recientemente, se ha observado en el sur de Asia "la implicación en la fabricación de metanfetamina de ciudadanos mexicanos con presuntos vínculos con grupos criminales organizados con base en México".

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Recuperan 40 kilos de metanfetamina ocultos en la base de una estatua de mármol de más de un metro y medio de altura. Foto: Captura de pantalla de X @policia

"Efecto bumerán"

En Europa el informe destaca el aumento de los decomisos a niveles récord tanto en Países Bajos como en España, donde se incautó un gran alijo "supuestamente vinculado a un grupo del crimen organizado con base en México".

La producción a gran escala de metanfetamina en México ha generado un "efecto bumerán" y el país sufre cada vez más problemas sanitarios relacionados con el consumo de esta droga sintética.

Las cifras oficiales revelan que entre los años 2015 y 2023, los tratamientos por trastornos derivados del consumo de metanfetamina aumentaron 25 veces en México.

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El informe señala que, mientras la producción potencial mundial de cocaína se cuadruplicó en la última década hasta superar las 4 mil toneladas de cocaína pura en 2024, los grupos criminales mexicanos mantienen un papel muy importante en los dos mercados más grandes de esta droga: Estados Unidos y Europa.

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En cuanto al cultivo de opio, aunque México se mantiene de forma ininterrumpida como uno de los principales productores mundiales de esta planta ilícita, las estimaciones más recientes indicaron una disminución en la superficie cultivada, al menos hasta 2022.

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El documento de la ONU recuerda que la prohibición del cultivo de adormidera en Afganistán por parte de los talibanes provocó un desplome de la producción en ese país y, pese a ello el cultivo de amapola en México y otros productores como Myanmar (Birmania) y Laos no aumentó.

El informe también destaca que los cárteles usan tecnología cada vez más avanzada par facilitar el narcotráfico y un ejemplo son los drones, cuyo uso ha sido frecuente a lo largo de la frontera con Estados Unidos.

Los traficantes emplean drones que vuelan de noche y a baja altitud para cruzar la frontera, soltar paquetes de droga en Estados Unidos sin aterrizar y regresar a México, sin que haya ningún riesgo de captura para los pilotos de estos aparatos dirigidos a distancia.

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