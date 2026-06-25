El secretario de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, Markwayne Mullin, insistió este jueves en que los cárteles de la droga controlan la frontera norte de México y defendió la necesidad de tener barreras físicas en la zona porque, alegó, éstas tienen un impacto positivo.

En una audiencia ante el Subcomité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes para la Seguridad Nacional, Mullin repitió, como ha hecho en otras comparecencias, que nueve cárteles tienen el control de la frontera, operando a través de plazas.

“Lo que vemos con respecto al muro es que los cárteles están en constante evolución y representan una amenaza. No hay ni un solo centímetro de la frontera norte de México que no esté cubierto por una plaza. Nueve cárteles controlan la zona", señaló.

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Estas plazas, detalló, son manejadas por “jefes de plaza” que constantemente monitorean las vulnerabilidades fronterizas para facilitar el tráfico de drogas y de personas.

Tal como había advertido en otra audiencia ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Mullin dijo que se ha detectado que los cárteles están recurriendo cada vez más a drones y que recientemente se descubrió, por primera vez en muchos años, un túnel.

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Según el secretario del DHS, la construcción de barreas físicas en la frontera está impactando “las rutas tradicionales” de los cárteles, lo que los ha obligado a adaptar sus modelos de operación. Mullin atribuyó al muro el hecho de que recientemente se haya descubierto un túnel utilizado presuntamente para tráfico humano y/o de drogas.

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Mullin dijo que la estrategia del DHS pasa por usar el muro, las barreras físicas en la frontera, para empujar a los cárteles a lo que llama “puntos estranguladores”. Detalló que al limitar las zonas en las que los cárteles pueden operar, el DHS puede enfocar mejor su personal y tecnología en las zonas de alto tráfico.

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Mullin defendió la necesidad de torres autónomas, equipo de última tecnología y de contar con una estrategia para combatir los drones. En este sentido, destacó que el uso de drones por parte de los cárteles representa una vulnerabilidad significativa y adelantó que el DHS está trabajando para crear un grupo de trabajo conjunto con el fin de detectar y mitigar mejor estas amenazas.

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