El presidente estadounidense, Donald Trump, nominó al senador Markwayne Mullin para encabezar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en vez de Kristi Noem. De la base MAGA de Trump, simpatizante de atacar a los cárteles, esto es lo que sabemos de él.
Mullin, republicano por Oklahoma, es un empresario de sangre cherokee, ganadero dedicado a la cría de vacas y terneros.
En su página web presume ser un exluchador invicto de artes marciales mixtas (MMA) con un récord profesional de 5-0 que fue incluido en el Salón de la Fama de la Lucha Libre de Oklahoma en 2016 y que se mantiene activo en la comunidad de la lucha libre a pesar de haberse retirado. Entrena a jóvenes atletas en torneos de lucha libre por todo el país los fines de semana hasta la actualidad.
En el mundo de la política, fue representante por Oklahoma entre 2013 y 2023. Este año, logró un escaño en el Senado y desde entonces es senador.
Es conocido como un fiel miembro del movimiento Make America Great Again y recientemente acaparó titulares cuando recomendó a los estadounidenses no viajar a México para la temporada de Spring Break de este año debido a la violencia que se desató tras el asesinato, a manos de fuerzas federales mexicanas, de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho".
Pero fue su postura respecto a los cárteles lo que más llamó la atención. Criticó la política del gobierno mexicano de no usar la fuerza letal contra estas organizaciones criminales.
"Cuando dicen que no pueden usar la fuerza letal contra los cárteles porque va en contra de la ley. ¿Cuál ley? Están masacrando a la gente en nuestras calles y la presidenta dice: '¿No vamos a combatirlos', 'No vamos a usar la fuerza letal en su contra'? Es absurdo. Y está afectando nuestras calles. Está afectando nuestras fronteras", dijo durante una entrevista con CNBC.
"Tenemos 8 cárteles principales... Y ahora que el presidente Trump está aplicando tal fuerza, les hemos quitado capacidad de obtener miles de millones de dólares del tráfico humano, los estamos golpeando duro en el tema de tráfico de drogas. Y están peleando por territorio, tratando de recuperar el control. Y mientras están peleando entre ellos, es una gran oportunidad para nosotros, y para México, de acabar con todos ellos", añadió.
"Ahora bien, ¿vamos a eliminar todo el tráfico de drogas en el mundo? Por supuesto que no. Pero ¿podemos volver a controlar la situación? Por supuesto", explicó.
El sanador Mullin está casado con Christie Mullin y son padres de seis hijos.
Su nominación requiere de la aprobación del Senado estadounidense.
