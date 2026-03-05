Más Información

Revisión del T-MEC: México y EU anuncian conversaciones bilaterales; serán el 16 de marzo

Trump reemplaza a Kristi Noem al frente del Departamento de Seguridad Nacional; llega Markwayne Mullin

Precio del petróleo se dispara de nuevo por la guerra en Irán; conflicto en Medio Oriente sacude bolsas globales

Reforma Electoral: Sheinbaum no ve una "traición" del PT ni del Verde; acusa groserías en su contra y pide ver al "MCPRIAN"

Muere el artista Pedro Friedeberg a los 90 años

SRE reporta 321 mexicanos evacuados ante conflicto en Medio Oriente; no hay afectados en su integridad

"Buenas tardes, ¿hay alguien?"; la historia de las cabañas y la narconómina de "El Mencho", Con los de Casa

"Representa a México en la Inauguración del Mundial"; así puedes ganar el boleto que rifa la presidenta Sheinbaum

Venta del 24% de Banamex fue el día del operativo contra “El Mencho” y nadie dudó: Chico Pardo; destaca la confianza en México

Cae "Tobolio", líder de célula delictiva “El 19”, del Cártel de Sinaloa; cuenta con orden de arresto en EU

Marcha 8M en CDMX será acompañada por 400 mujeres policías; SSC promete no censurar la protesta

Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en CDMX; prevén hasta 4°C durante la madrugada del 6 de marzo

La mandataria interina de Venezuela, , se reunirá en Colombia con su homólogo el 13 de marzo en su primer viaje internacional como mandataria, dijo a la AFP una fuente de la presidencia colombiana.

Respaldada por Washington, Rodríguez realizará su primera salida de Venezuela tras la caída de , antiguo aliado de Petro antes de su captura y arresto por parte de Estados Unidos durante una operación militar el 3 de enero en Caracas.

La reunión será en la parte colombiana de la frontera con , cerca de la ciudad de Cúcuta, según la presidencia.

El mandatario de Estados Unidos, , ha pactado con Rodríguez el ingreso de empresas estadounidenses para explotar y controlar el venezolano, en medio de una fuerte presión sobre Caracas.

Trump aplaude el "gran trabajo" de Rodríguez, que dio un vuelco a las maltrechas relaciones con Washington.

Petro, entretanto, ha expresado repetidamente su intención de mediar en una transición democrática en el país vecino, que no tiene prevista fecha para nuevas elecciones.

Antes de la caída de Maduro, delegados de ambos gobiernos de Colombia y se reunían asiduamente con este fin, dijo en pasados días a la AFP una fuente de Cancillería.

Los países comparten una porosa frontera de dos mil 200 kilómetros sacudida por diversos grupos armados, que compiten y se enfrentan por las lucrativas rentas del narcotráfico, el contrabando y la .

