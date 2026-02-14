Más Información
Washington.- Estados Unidos aseguró que, aunque está orgulloso de facilitar asistencia a Venezuela, el gobierno interino de Delcy Rodríguez reembolsará el coste de los más de seis toneladas de suministros médicos prioritarios enviados al país sudamericano, así como la futura ayuda desde Washington.
En un mensaje en la red social X, la entidad de Ayuda Exterior del Departamento de Estado precisó que EU "se enorgullece de facilitar la adquisición y entrega de suministros médicos al pueblo venezolano, pero este esfuerzo no es solo caridad".
"Las autoridades interinas de Venezuela han acordado reembolsar a Estados Unidos el costo de esta y cualquier entrega futura", afirmó el organismo, que ha enmarcado esta ayuda en un programa para la transición en Venezuela tras la captura del ahora depuesto expresidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.
El Departamento de Estado anunció el viernes el envío, vía aérea, de los primeros 25 palés con más de 6 mil kilogramos de suministros médicos al pueblo venezolano "como parte del plan de tres fases de la Administración (del presidente Donald Trump) para la estabilización, recuperación y transición de Venezuela".
Este supone el "primer envío de un esfuerzo significativo para aumentar el suministro de artículos médicos críticos" a ese país, destinado a impulsar "la transición hacia una Venezuela estable, próspera y democrática que sirva como mercado para los productos e innovaciones estadounidenses en nuestra región", precisó en un comunicado el viceportavoz de Estado, Tommy Pigott.
"EU continúa trabajando con las autoridades interinas de Venezuela para ejecutar nuestro plan de tres fases para apoyar la recuperación económica y la reconciliación política de Venezuela", concluye.
Tras la captura a principios de enero de Maduro y su traslado a Nueva York para ser enjuiciado por narcotráfico, la Casa Blanca ha establecido un proceso gradual para la transición venezolana y ha decidido que por el momento éste será gestionado, bajo supervisión de Washington, por el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Cuba y Nicaragua caerán cuando lo haga el "régimen criminal" de Venezuela: Machado; "tendremos Américas libres de comunismo y dictadura"
