¡No te espantes! Simulacro regional este 18 de febrero en CDMX y Edomex; sigue aquí el minuto a minuto

Detectan que Marx Arriaga también tenía aviadores en su oficina de la SEP

INE reporta un caso de sarampión; aplican home office y campaña de vacunación interna

Sheinbaum va por eliminar pensiones millonarias de exfuncionarios de confianza; anuncia iniciativa de reforma

La NFL confirma el regreso de los 49ers de San Francisco a México

Sergio Mayer se ausenta del Congreso para entrar a "La casa de los famosos"; usuarios lo cuestionan

Anticorrupción pide denuncias formales tras señalamientos de Julio Scherer Ibarra; “la narrativa no es suficiente”, advierte

Hacia 2027 fisuras se intensificarán dentro de Morena, advierten expertos

Pensión del Bienestar: ¿quiénes se registran hoy 18 de febrero?; conoce los detalles

Captan golpiza de uniformados a joven en Peribán, Michoacán; Sedena da vista al MP para investigar

Grecia Quiroz presenta denuncia contra Leonel Godoy, Raúl Morón e Ignacio Campos; los acusa de participar en asesinato de Carlos Manzo

Clara Brugada asegura que libro de Julio Scherer busca dañar su imagen; pide mostrar pruebas de señalamientos

Nueva York. El presidente depuesto de Venezuela, , y su esposa, Cilia Flores, recibieron una visita consular de un funcionario venezolano el pasado 30 de enero mientras aguardan en una su próxima audiencia judicial, que fue aplazada al 26 de marzo.

Según una notificación de la Fiscalía y la defensa al juez, que estaba disponible este miércoles en el archivo digital del caso, Maduro y Flores recibieron ese día a "un funcionario que representaba a la República de Venezuela para ayudar a facilitar a los acusados cualquier servicio que necesitaran".

El documento, entregado el martes, destaca que el juez Alvin Hellerstein ordenó a la Fiscalía, en la primera comparecencia de los acusados el pasado 5 de enero, que les facilitara el acceso a servicios consulares e informara al tribunal cuando así lo hiciera.

Aplazan nueva audiencia de Maduro en NY

La próxima audiencia de Maduro y Flores será el 26 de marzo a las 11 de la mañana, puesto que a principios de este mes la Fiscalía, con el consentimiento de la defensa, solicitó aplazar la fecha inicial del 17 de marzo y el juez Hellerstein accedió a la petición ese mismo día, según consta en el archivo.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York dijo que necesitaba más tiempo para reunir pruebas, permitir que la defensa las revise y que esta decida qué mociones presentará antes del juicio, a lo que el juez accedió "en interés de la justicia", indica el documento.

Maduro se declaró como "un hombre inocente" de los cargos de narcotráfico que la Administración de Donald Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Estados Unidos el pasado 3 de enero, y dijo ser un "prisionero de guerra".

