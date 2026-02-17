Más Información

Sube a 31 fallecimientos por sarampión en México; van 9 mil 850 contagios

Sube a 31 fallecimientos por sarampión en México; van 9 mil 850 contagios

Se mantiene Fase 1 de contingencia ambiental este martes 17 de febrero; persiste la mala calidad del aire

Se mantiene Fase 1 de contingencia ambiental este martes 17 de febrero; persiste la mala calidad del aire

Marx Arriaga, denunciado por maltratos y de pedir moches en la SEP

Marx Arriaga, denunciado por maltratos y de pedir moches en la SEP

EU lanza 3 nuevos ataques en el Pacífico y el Caribe contra supuestas narcolanchas; hay 11 muertos

EU lanza 3 nuevos ataques en el Pacífico y el Caribe contra supuestas narcolanchas; hay 11 muertos

Champions League: Horarios y canales para ver EN VIVO los Playoffs de este martes 17 de febrero

Champions League: Horarios y canales para ver EN VIVO los Playoffs de este martes 17 de febrero

Sheinbaum no ve necesidad de que FGR investigue a Julio Scherer; “¿por qué no hablan de García Luna?”, expresa

Sheinbaum no ve necesidad de que FGR investigue a Julio Scherer; “¿por qué no hablan de García Luna?”, expresa

Nodal y Ángela Aguilar fueron quienes presenciaron el enfrentamiento armado en Zacatecas: fiscal del estado

Nodal y Ángela Aguilar fueron quienes presenciaron el enfrentamiento armado en Zacatecas: fiscal del estado

ASF reporta presuntos daños al erario por más de 65 mil mdp en ejercicio presupuestal 2024; realizó 2 mil 265 auditorías

ASF reporta presuntos daños al erario por más de 65 mil mdp en ejercicio presupuestal 2024; realizó 2 mil 265 auditorías

Marx Arriaga fuera de la SEP; 5 cartones que retratan la polémica de los libros de texto gratuitos

Marx Arriaga fuera de la SEP; 5 cartones que retratan la polémica de los libros de texto gratuitos

Avanza en Senado nuevo permiso para que 12 soldados de EU ingresen a México; capacitarán a tropas nacionales

Avanza en Senado nuevo permiso para que 12 soldados de EU ingresen a México; capacitarán a tropas nacionales

"Yo no estigmatizo, cumplo con la Ley", Rojo de la Vega responde a Sheinbaum; reporta 11 denuncias por agresiones en San Cosme

"Yo no estigmatizo, cumplo con la Ley", Rojo de la Vega responde a Sheinbaum; reporta 11 denuncias por agresiones en San Cosme

Contrabando de gasolina desde Guatemala aumenta en la frontera sur; precio hasta 17 pesos más barato incentiva tráfico por el Suchiate

Contrabando de gasolina desde Guatemala aumenta en la frontera sur; precio hasta 17 pesos más barato incentiva tráfico por el Suchiate

La justicia estadounidense postergó del 17 al 26 de marzo la próxima audiencia del derrocado presidente de , Nicolás Maduro, en una corte federal de Nueva York.

El motivo de esta solicitud de aplazamiento, presentada con el consentimiento de la defensa del expresidente y concedida por el juez encargado del caso, es que la fiscalía alega "problemas de planificación y logística", sin especificar más detalles.

En su primera comparecencia ante la justicia estadounidense el 5 de enero, dos días después de su captura en una operación militar estadounidense en Caracas, Maduro, de 63 años, se declaró inocente de los cargos de tráfico de drogas y afirmó ser un "prisionero de guerra".

Lee también

Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también comparecerá ante el tribunal el 26 de marzo.

Maduro, que gobernó Venezuela entre marzo de 2013 y enero de 2026, fue sustituido de forma interina por la que fuera su vicepresidenta desde 2018, Delcy Rodríguez.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa láser. iStock/ peterschreiber.media

Citas para visa americana en México: ¿Cuál es el tiempo de espera en la Embajada y sus Consulados en febrero de 2026?

Consulado de Estados Unidos. iStock/Mariia Vitkovska. iStock/Mariia Vitkovska

Consulado de Estados Unidos en Tijuana busca asistente de visa: Paga $347,433 al año

Canadá: iStock/JulieAlexK

Estos son los mexicanos que no requieren visa y sólo deben tramitar una eTA para viajar a Canadá

Megapuente febrero 2026 SEP: fechas oficiales sin clases, quiénes descansan y quiénes sí tendrán clase. Foto: IA

Megapuente febrero 2026 SEP: fechas oficiales sin clases, quiénes descansan y quiénes sí tendrán clase

Foto: iStock-Photoservice

¿Qué es y por qué se celebra Mardi Gras en Nueva Orleans? ¿Qué significa?