La justicia estadounidense postergó del 17 al 26 de marzo la próxima audiencia del derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una corte federal de Nueva York.

El motivo de esta solicitud de aplazamiento, presentada con el consentimiento de la defensa del expresidente y concedida por el juez encargado del caso, es que la fiscalía alega "problemas de planificación y logística", sin especificar más detalles.

En su primera comparecencia ante la justicia estadounidense el 5 de enero, dos días después de su captura en una operación militar estadounidense en Caracas, Maduro, de 63 años, se declaró inocente de los cargos de tráfico de drogas y afirmó ser un "prisionero de guerra".

Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también comparecerá ante el tribunal el 26 de marzo.

Maduro, que gobernó Venezuela entre marzo de 2013 y enero de 2026, fue sustituido de forma interina por la que fuera su vicepresidenta desde 2018, Delcy Rodríguez.

