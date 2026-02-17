Más Información

Washington.- El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, estimó que las ventas de crudo venezolano gestionadas por Washington podrían superar los 10 mil millones de dólares anuales, ingresos que ayudarían a "reconstruir" el país sudamericano tras la salida del poder del depuesto presidente .

"Hasta ahora hemos vendido alrededor de mil millones de dólares en petróleo. Recientemente hemos firmado acuerdos para vender otros 5 mil millones de dólares en los próximos meses. Así que estamos hablando de bastante más de 10 mil millones de dólares al año", dijo Wright a Fox News.

Según el secretario, que se reunió en Caracas la semana pasada con la presidenta interina de , Delcy Rodríguez, para impulsar un "histórico" pacto energético, este "volumen de ingresos enorme" se destinará a "empezar a reconstruir un país y una sociedad, restablecer una prensa libre y un gobierno representativo".

El acuerdo entre el gobierno de Rodríguez y Washington para comercializar hidrocarburo venezolano también aportará "un tipo específico de crudo para el que se construyeron las refinerías estadounidenses en la década de 1970" y "ayudará a la producción de asfalto en EU, abaratando la construcción de carreteras", dijo Wright.

"Es una ganancia para todos y la transformación de un país sin ningún soldado estadounidense sobre el terreno y sin un solo dólar del contribuyente estadounidense. Es una diplomacia (del presidente Donald) Trump completamente fuera de lo convencional, que marca un antes y un después", insistió.

Después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero, por fuerzas estadounidenses, el presidente Trump pidió "acceso total" a los recursos petroleros venezolanos, mientras que Wright aseguró que Washington controlará la venta del crudo del país suramericano por un tiempo "indefinido".

Al concluir su encuentro con la exvicepresidenta de Maduro, a la que Trump ha dado un voto de confianza para ser su interlocutora y gobernar el país, el secretario de Energía calificó de "increíble" la cooperación entre EU y el gobierno de Rodríguez.

Sin embargo, Wright recordó que Washington mantiene un instrumento de presión sobre Caracas al controlar la industria petrolera venezolana, su mayor fuente de ingresos.

