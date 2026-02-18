En medio de su campaña de presión sobre Cuba, el gobierno de Donald Trump se encuentra en pláticas secretas con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto y cuidador del expresidente de Raúl Castro, reveló el portal Axios, citando a tres fuentes de la administración estadounidense.

Según el medio, es el secretario de Estado, Marco Rubio, quien estaría liderando las conversaciones con Rodríguez Castro, de 41 años, por fuera de los canales oficiales del gobierno cubano. Los contactos, señala, son un indicio de que el gobierno de Trump ve al expresidente Castro, de 94 años, como el verdadero poder en la isla y quien toma las decisiones, en vez del presidente Miguel Díaz-Canel.

"Yo no las llamaría 'negociaciones', sino 'discusiones' sobre el futuro", declaró un alto funcionario de la administración de Trump citado por Axios.

La misma fuente afirmó que “la postura del gobierno estadounidense es que el régimen tiene que desaparecer. Pero cómo se llevará a cabo exactamente depende del [presidente Trump], y él aún no ha tomado una decisión. Rubio -de raíces cubanas- sigue en conversaciones con el nieto”.

Rodríguez Castro, mejor conocido como “Raulito” o “El Cangrejo” (debido a que tiene un dedo deforme), es la persona más cercana a Raúl Castro y, a decir de la administración Trump, representa a los cubanos más jóvenes y con mentalidad empresarial para quienes el comunismo revolucionario ha fracasado, y que ven el valor del acercamiento con Estados Unidos.

Los asesores de Trump han hablado con otros cubanos influyentes además del joven Castro, pero él es considerado la figura más importante de la isla con la que hay que cultivar la relación.

"Es la niña de los ojos de su abuelo", sirvió como guardaespaldas del dictador y también tiene aliados que dirigen el gigantesco conglomerado militar-empresarial cubano conocido como GAESA, dijo una fuente a Axios, que describió las conversaciones entre Rubio y Castro como "sorprendentemente" amistosas.

La posibilidad de un diálogo entre Washington y La Habana que permita aliviar la asfixia petrolera de la isla vuelve a abrirse paso con las últimas declaraciones de la administración estadounidense, que apuntan a conversaciones.

En diferentes ocasiones, Donald Trump ha dicho que Cuba es un “Estado fallido” y que el régimen “caerá". Foto: Archivo / Agencias

"Estamos hablando con Cuba"; EU tiene conversaciones con altos mandos

Trump aseguró en la noche del lunes, en línea con lo que ha apuntado ya varias veces en las últimas semanas, que su gobierno está manteniendo conversaciones con altos cargos del Ejecutivo cubano, algo que La Habana ha negado.

"Estamos hablando con Cuba ahora mismo. (El secretario de Estado de EU) Marco Rubio está hablando con Cuba ahora mismo, y deberían totalmente llegar a un acuerdo, porque es... realmente, una amenaza humanitaria", afirmó en unas declaraciones a bordo del avión presidencial.

Tras la operación para capturar y sacar de Venezuela al presidente Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos por narcotráfico en Estados Unidos, Trump enfocó sus baterías hacia Cuba y prohibió a los países suministrar petróleo a la isla, so pena de imponer aranceles.

Gobiernos como el de México mantienen la ayuda humanitaria a Cuba, pero han cesado de enviar crudo, lo que coloca a la isla en una situación crítica, al no contar ya con Venezuela para el suministro del vital combustible.

En diferentes ocasiones, Trump ha dicho que Cuba es un “Estado fallido” y que el régimen “caerá".

El férreo bloqueo energético de Estados Unidos sobre la isla va teniendo consecuencias en el abastecimiento de todo tipo de productos.

Los vehículos poco a poco desaparecen de las calles y los hospitales y las oficinas estatales están en servicios mínimos, mientras los apagones se extienden por horas en toda Cuba. *Con información e EFE

