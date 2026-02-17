Más Información

Después de que el pasado 8 de febrero el gobierno de México envió más de 814 toneladas de a través de dos buques de la Armada, la administración cubana informó a dónde y a quiénes llegó.

Entre los víveres destinados a la población civil de la isla que mandó nuestro país estaban alimentos de primera necesidad como leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina y aceite vegetal.

También se enviaron artículos de higiene personal y leche en polvo.

¿A dónde y a quién llegó la ayuda?

De acuerdo con el Ministerio de Comercio Interior, el donativo compuesto por alimentos y productos de aseo, beneficiará a personas de las provincias de Artemisa, La Habana, Mayabeque y el municipio especial Isla de la Juventud.

Esto, con prioridad para infancias de 0 a 13 años, personas mayores de 65 años, embarazadas y menores con bajo peso y talla; así como a núcleos en situación de vulnerabilidad de La Habana y Mayabeque.

"La operación se está realizando con la mayor celeridad en la recepción y distribución de los productos, los cuales arribarán paulatinamente a los territorios", aseguró el Ministerio.

