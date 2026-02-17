Cuba "no es una amenaza" para Estados Unidos, como alega Donald Trump, sino "un muro de contención" frente a las drogas enviadas desde Sudamérica hacia ese país, afirmó este martes un alto jefe militar de la isla.

Poey destacó que el bloqueo energético de Trump está afectando las labores de prevención y enfrentamiento al narcotráfico de Cuba, que actúa "como muro de contención en el mar" contra la droga que viaja desde Sudamérica hacia Estados Unidos.

"Ratificamos que Cuba no es una amenaza para Estados Unidos", dijo en conferencia de prensa el Coronel Juan Carlos Poey, jefe de la Dirección Antidrogas del Ministerio del Interior (Minint).

Lee también Demócratas lanzan contraoferta para reabrir el Departamento de Seguridad; piden que agentes migratorios no entren a espacios sensibles

"Si hay alguien que tiene que estar preocupado" por una afectación de esa labor, "es Estados Unidos", precisó.

Cuba afirma que ha impedido el ingreso de 40 toneladas de droga a EU

Según Poey, la isla impidió el ingreso de unas 40 toneladas de droga a Estados Unidos en los últimos 14 años.

Poey indicó que Cuba no es productor o almacén del narcotráfico, pero se ve muy afectado al estar en una ruta de tránsito de estupefacientes —marihuana y cocaína, sobre todo— y especialmente en los últimos años por algunos intentos de ingresar por vía aérea drogas sintéticas o de diseño en equipajes.

Con respecto a estas últimas, los laboratorios cubanos identificaron 46 variantes sintéticas o cannabinoides, indicó el funcionario.

Lee también Irán no busca tener armas nucleares, afirma el presidente Pezeshkian; el país está dispuesto a una verificación

Una tendencia notable son las “dobles operaciones” de tráfico internacional mediante lanchas rápidas que traen estupefacientes e intentan regresar a sus bases en el extranjero con contrabando de personas, explicó Poey en entrevista con la agencia Associated Press.

En 2025 se abortaron ocho operaciones de este tipo con la ocupación de unos 77 kilogramos proveniente de Estados Unidos, México y República Dominicana, refirió Poey. Además, en los aeropuertos se neutralizaron otros 33 intentos de ingresar droga enmascarada y la ocupación de 27 kilogramos. Según el funcionario, Cuba decomisó 1.9 toneladas de drogas en 2025.

Por su parte, durante la conferencia de prensa de la Comisión de Lucha contra las Drogas, el coronel Ybey Daniel Carballo, jefe del área de Guardafronteras, indicó que se interceptaron unos mil 900 kilogramos de droga en 2025 de los llamados “recalos”, o sea, los paquetes que las corrientes marinas arrastran hacia la isla luego de haber sido lanzados lejos de las costas cubanas por traficantes perseguidos y cuando necesitan aligerar carga.

Dos de estos “recalos” fueron masivos en 2025 y se produjeron en mayo y noviembre. El primero con una carga de 700 kilos de marihuana y una cantidad menor de cocaína.

Lee también Fiscalía alega "problemas de planificación y logística" para aplazar segunda audiencia de Nicolás Maduro en NY; será el 26 de marzo

Pese a bloqueos, Cuba sigue protegiendo a EU de las drogas, señalan autoridades

Cuba, que tiene 9.6 millones de habitantes, enfrenta una grave escasez de combustible y prolongados apagones en momentos en que Trump intensifica el embargo que Washington aplica contra la isla desde 1962. También presiona a otros países para que no envíen petróleo al país caribeño.

Para justificar el bloqueo energético, Trump alega que Cuba representa "una amenaza excepcional" para la seguridad nacional de su país por las relaciones que mantiene con Rusia, China e Irán, que son aliados de la isla.

Poey explicó que Cuba ha cooperado históricamente con Washington en materia antidroga, pero que, bajo la administración Trump, esa cooperación "se ha limitado al intercambio de información en tiempo real".

Lee también Barack y Michelle Obama lamentan la muerte de Jesse Jackson; lo califican como “un verdadero gigante”

"No (...) hay una cooperación fluida", pero "aún en las circunstancias actuales seguimos protegiendo a Estados Unidos de ese mal que constituyen las drogas", agregó Poey.

Carballo advirtió que el bloque energético puede afectar otros acuerdos firmados entre ambos países, como uno sobre "salvamento marítimo".

Alrededor de la isla, ubicada a 150 km de las costas de Estados Unidos, navegan "cientos de buques y cruceros", que "muchas veces son norteamericanos", y "cuando se nos pida asistencia, tenemos que concurrir" añadió el alto jefe militar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cc/rmlgv