La (), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sinaloa, realizó la incineración de sustancias y precursores químicos, relacionados con diversas carpetas de investigación y asegurados en coordinación con el .

En un comunicado, la FGR informó que se destruyeron 18 toneladas 910 kilos 958 gramos y 78 mil 533 litros 290 mililitros de sustancias y precursores químicos como acetato de calcio, hidróxido de sodio.

También acetato de plomo, ácido tartárico, ácido clorhídrico, cloruro de calcio, etanol, alcohol bencílico, ácido acético, nitrato de potasio, sulfato de calcio, tolueno, alcohol metílico, cianuro de sodio, entre otros.

FGR destruye precursores químicos. Foto: Especial
La diligencia se efectuó en instalaciones acondicionadas para estos efectos en el Estado de México, con la presencia del MPF), elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos especializados en química forense de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como el Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR.

FGR destruye precursores químicos. Foto: Especial
