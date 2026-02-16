La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que el gabinete de Seguridad y la Fiscalía estatal investigan la supuesta expedición de actas de nacimiento para personas extranjeras a través de un “mercado negro” en Chiapas.

Durante su conferencia matutina de este lunes 16 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que la situación de la embajadora de México en Honduras, Martha Susana Peón Sánchez, cumple con todos los requisitos de ley, tras asegurarse que no había renunciado a su nacionalidad cubana.

“Lo estaba investigando el gabinete de Seguridad y particularmente la Fiscalía, si es que hubiera habido, ya Fiscalía de Chiapas, si es que hubiera habido este caso, pero no es un caso que nosotros tengamos conocimiento”, expresó la mandataria.

Lee también “Los libros de texto no son patrimonio de una persona”; Sheinbaum reacciona a caso de Marx Arriaga y la SEP

“Y a partir de la noticia que salió, el gabinete de Seguridad toma nota y revisa el caso, particularmente con la Fiscalía de Chiapas, si es que hay un caso de algún funcionario público que pudiera haber estado haciendo algún acto de corrupción con algún registro civil, pero no es algo generalizado ni mucho menos”, dijo Sheinbaum.

Luego de que se dijera que la embajadora de México en Honduras incumple con la ley del Servicio Exterior Mexicano porque supuestamente no encontró constancia de renuncia a otra nacionalidad, la Presidenta aseguró que Peón Sánchez cumple con todos los requisitos de ley.

“Cumple con todos los requisitos de ley, y en todo caso puede informar la Secretaría de Relaciones Exteriores”, señaló.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jc/apr