SRE: Aún quedan más de mil 500 toneladas de ayuda humanitaria para Cuba; destaca llegada de dos buques a la isla

Terminarán las redadas masivas en Minnesota; más de 4 mil arrestos y 2 ciudadanos de EU muertos, el saldo de la operación

Embajada de EU aplaude a gobierno de México medidas contra competencia desleal; son una piedra en el zapato, dice

5 mineros de Concordia siguen desaparecidos, confirma minera canadiense; apoya a familias de trabajadores

VIDEOS: Al grito de "¡no tenemos miedo!", realizan primera manifestación opositora tras caída de Maduro; congrega a miles en Venezuela

Cooperativa La Cruz Azul confirma recuperación de planta en Tula, Hidalgo; anuncia inicio de nueva etapa

Después de que dos buques de la Fuerza Armada de México llegaron este jueves a con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria que envío México, la () indicó que aún quedan pendientes mil 500 por enviar.

La SRE, a cargo del canciller , indicó que este cargamento pendiente está compuesto de leche en polvo y frijol.

La Cancillería apuntó que con estas acciones, el Gobierno de México reafirma "los principios humanistas y la vocación solidaria que lo guían, así como su compromiso con la cooperación internacional entre pueblos, sobre todo con quienes en situaciones de emergencia y vulnerabilidad, requieren ayuda humanitaria".

Buques de la Fuerza Armada de México llegaron este jueves a Cuba. Foto: Especial
" somos pueblos hermanos, herederos de una larga historia solidaria que hoy honramos", expresó.

Los Buques de Apoyo Logístico Papaloapan e Isla Holbox zarparon del puerto de Veracruz el pasado domingo, con una carga de más de 814 toneladas de víveres destinados a la población civil de Cuba.

Buques de la Fuerza Armada de México llegaron este jueves a Cuba. Foto: Especial
La SRE reiteró que nuestro país siempre ha brindado ayuda a los pueblos hermanos que lo necesitan, como en los últimos meses cuando se envió auxilio por los , Estados Unidos, y en Chile, así como en las inundaciones en Texas y las tragedias provocadas por desastres naturales en diversas naciones del continente.

El buque Papaloapan transportó alimentos de primera necesidad como leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina, aceite vegetal y artículos de higiene personal, con una carga de alrededor de 536 toneladas de esos bienes.

En el Buque Isla Holbox se embarcaron poco más 277 toneladas de leche en polvo.

