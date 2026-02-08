La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que inició la operación del sistema de visa electrónica para las personas brasileñas que pretendan ingresar a México, bajo la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas y para una sola entrada por vía aérea.

En el marco de las recientes llamadas entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, la SRE indicó que está medida facilita la movilidad de las personas brasileñas entre ambos territorios, "de manera ágil, segura, ordenada y regular".

"La visa electrónica contribuye decididamente al objetivo previsto en el Plan México de posicionar a nuestro país como el quinto más visitado a nivel mundial de cara al 2030.

"Al mismo tiempo, se trata de un paso fundamental para alentar los negocios y fortalecer los vínculos empresariales, académicos y culturales entre los dos países más importantes de América Latina y el Caribe en términos de población, territorio y economía, con el correlativo potencial de integración regional que ello supone", dijo Relaciones Exteriores.

"Agregó que el sistema constituye un hito en la modernización de los servicios públicos en México, al ser el primer trámite 100% digital realizado en el exterior, "que contribuye de manera directa al fortalecimiento de la eficiencia y modernización de los servicios consulares de la Cancillería mexicana".

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, precisó que la visa electrónica no sustituye ni reemplaza la visa consular.

Las personas originarias de Brasil podrán seguir tramitando la visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas en cualquiera de las representaciones consulares de México en el exterior, que permite entradas múltiples, con vigencia de hasta 180 días o hasta 10 años, y resulta necesaria para ingresos al territorio nacional por vía marítima o terrestre.

