Elementos de la Secretaría de Marina en coordinación con la Fiscalía General de la República Subsede Puerto Vallarta (FGR) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), llevaron a cabo la detención de un hombre de nacionalidad extranjera, así como, el aseguramiento de un tigre de la especie “Panthera Tigris” en la colonia “El Caloso”, Puerto Vallarta, Jalisco.
Lo anterior, se llevó a cabo en apoyo a la FGR y la AIC, quienes efectuaron la detención precautoria del sujeto, asimismo, el aseguramiento de un tigre (hembra) de aproximadamente un año.
El presunto infractor detenido y la especie fueron puestos a disposición ante las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.
Las dependencias refrendaron a u compromiso con la ciudadanía de fortalecer y contribuir en las acciones de vigilancia e inspección con el fin de garantizar la paz y seguridad.
