La diputada Ana Isabel González, de la bancada del PRI, presentó una iniciativa para deducir el Impuesto Sobre la Renta (ISR) en gastos médicos veterinarios para animales de compañía como vacunas, tratamientos clínicos, cirugías, hospitalización, rehabilitación y servicios funerarios.

La propuesta, que fue enviada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, determina que esta disminución se realizará solo con animales registrados como domésticos, por lo que se excluye a aquellos destinados a actividades comerciales, de reproducción, exhibición, vigilancia o servicios.

Para este beneficio, asimismo, se debe contar con comprobante fiscal digital expedido por profesional veterinario autorizado, y se registre en el padrón de animales de compañía que establecerá la Secretaría de Salud en coordinación con entidades federativas.

González explicó que es necesario ofrecer la posibilidad de deducir estos gastos, con el propósito de promover la equidad fiscal, reconocer la diversidad de estructuras familiares y la evolución de las relaciones afectivas en la sociedad.

De acuerdo con la legisladora priista, 70% de hogares en México cuenta con al menos una mascota, y el gasto mensual promedio por animal oscila entre 2 mil 884 y 3 mil 500 pesos, lo que podría representar un pago anual de entre 34 mil 600 y 42 mil pesos por ejemplar.

Ana Isabel González, diputada de la bancada del PRI. Foto: Especial

Según la iniciativa, la reducción del ISR podría representar un beneficio fiscal de entre 25 y 30% por cada animal registrado, dependiendo del régimen fiscal y el nivel de ingresos del contribuyente.

Además, agregó, impulsaría la formalización del sector veterinario, al fomentar la emisión de comprobantes fiscales digitales y mejorar la trazabilidad de servicios médicos para animales.

La diputada subrayó que las mascotas han dejado de ser vistas como animales utilitarios, para convertirse en seres sintientes con derechos y necesidades. Ante esto, pidió que se atienda la demanda de servicios integrales, como la atención veterinaria y la alimentación de calidad, estética, entrenamiento, guarderías y seguros.

En México, los animales de compañía forman parte esencial de la vida cotidiana. De acuerdo con datos del Inegi, al menos siete de cada diez hogares en el país cuentan con una mascota. Foto: Camila Ayala/ Cuartoscuro

Ana Isabel González concluyó que proporcionar estos servicios integrales es fundamental para asegurar su bienestar físico, emocional y social, para así responder a la creciente demanda en México, donde las mascotas “son consideradas miembros de la familia”.

em