La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que elementos de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) resguardaron a un cocodrilo moreletii que se encontraba al interior del lago ubicado en el Parque Tezozómoc, alcaldía Azcapotzalco.
Señaló que fue trasladado a sus instalaciones en la alcaldía Xochimilco para su oportuna valoración por un médico veterinario zootecnista para su posterior canalización a las autoridades correspondientes.
En un comunicado, la SSC indicó que, en atención a una denuncia por el avistamiento de un pequeño cocodrilo en el lago de este parque, personal especializado de la BVA acudió al lugar ubicado en la calle Manuel Salazar, colonia Prados el Rosario.
Explicó que ya en el punto se entrevistaron con personal que labora en el lugar, quienes mencionaron que, al interior del lago, observaron un cocodrilo, por lo que los oficiales abordaron una lancha e iniciaron la búsqueda, hasta que lo hallaron en un tronco.
"Los uniformados de la SSC están capacitados para proporcionar ayuda en situaciones de riesgo y realizan acciones de rescate y resguardo de la fauna que se encuentre en riesgo en la zona de la Ciudad de México, por lo que invitan a la ciudadanía a no dudar en solicitar apoyo al oficial más cercano", mencionó.
