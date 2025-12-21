Tras hacerles saber que es un delito, 80% de los dueños de animales de compañía que han sido denunciados por maltrato los entregan voluntariamente, aseguró la directora general de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Mónica Ballesteros.

“La mayoría de las veces entregan al animal porque es evidente que no lo quieren, y también es justo una autoridad que está haciendo ver que están cometiendo un delito. Entonces, en la mayoría de los casos, en 80% de los casos, entregan el animal. Realmente son pocas las negativas que tenemos”, explicó la titular de dicha instancia.

Mónica Ballesteros aclaró que en el resto de las denuncias donde los propietarios no entregan a las mascotas, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) debe intervenir.

“No es obligatorio tener animales de compañía, es una elección que hace la gente. Si por alguna razón no lo puedes cuidar, no lo quieres, te hacemos la oferta que hagas la entrega voluntaria y nosotros hacernos cargo de él. En dado caso de la negativa, acudimos de la mano de PAOT, y ellos sí tienen la atribución de hacer un citatorio y dejar un acta donde asienten el tipo de maltrato”.

Y si ante el segundo llamado de la procuraduría la respuesta de entrega es negativa, se da parte a la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana (Fidampu).

La directora consideró que la entrega voluntaria en la mayoría de los casos obedece a la capacitación del personal de la brigada para concientizar a los propietarios sobre el delito que se comete.

La brigada tiene actualmente a su cargo a 349 perros, 310 gatos, animales de granja y de fauna silvestre. Foto: Fabián Evaristo / EL UNIVERSAL

“El personal está capacitado para hacerle ver a las personas que lo que hacen es un delito”.

En lo que va del año, las acciones que ha realizado el personal de la BVA han llevado a la detención de cuatro personas, una de ellas fue aprehendida en tres ocasiones por maltrato animal.

Ballesteros expuso que hay dos opciones por las cuales un ejemplar puede terminar bajo resguardo de la BVA.

“En Brigada de Vigilancia Animal sólo entran los animales por dos cuestiones: lesionados en vía pública o maltrato. La población que tenemos por maltrato es bastante alta”, reconoció la funcionaria.

Sin embargo, todos los animales que llegan a la brigada lo hacen mediante denuncias, ya sea a través de la Unidad de Contacto del Secretario de la SSC o del número de emergencia 911, aseguró la directora general.

Recalcó la relevancia de denunciar casos de maltrato, para salvar a las mascotas que pudieran estar bajo esta condición.

“Hacer un llamado a la ciudadanía de que la denuncia es muy importante, porque desafortunadamente no podemos tener ojos en todos lados y es la única ventana de oportunidad que tienen los animales de salir de ese círculo de violencia”, dijo.

El Código Penal local, en su artículo 350 Bis, establece que quien dolosamente realice actos de maltrato en contra de algún ejemplar de cualquier especie animal causándole lesiones, daño o alteración en su salud, se le impondrán de uno a tres años de prisión y de 300 a 500 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.

A la BVA llegan animales lesionados en vía pública o por maltrato. Foto: Fabián Evaristo / EL UNIVERSAL

Balance

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que de enero a diciembre de este año, la Brigada de Vigilancia Animal atendió 573 denuncias por maltrato y abandono, tanto en domicilios como en vía pública. Gracias a estos reportes salvó a 326 seres sintientes: 156 de granja, 89 perros, 73 gatos y ocho de fauna silvestre.

Actualmente, la brigada tiene a su cargo 349 perros, 310 gatos, así como varios animales de granja y fauna silvestre, detalló Ballesteros. En el caso de estos últimos, son liberados o entregados a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Desde el 1 de enero de 2021 hasta el 10 de noviembre de 2025, la Brigada de Vigilancia Animal ha realizado el rescate de 5 mil 429 animales, de acuerdo con datos obtenidos vía transparencia.

Durante 2021 salvó a 671 animales, en 2022, a 894; en 2023, a 2 mil 185; en 2024, a 867 y hasta el 10 de noviembre de 2025, a 812.

La alcaldía donde más ejemplares se han salvado en los últimos cinco años es Iztapalapa, con 643 casos; seguida de Magdalena Contreras, con 466 y Álvaro Obregón, con 433.

En Benito Juárez se rescataron 418; en Iztacalco, 395; Miguel Hidalgo, 368; Tlalpan, 365; Venustiano Carranza, 325, y Cuauhtémoc, 323.

La alcaldía Xochimilco tuvo 297; Azcapotzalco, 283; Coyoacán, 276; Gustavo A. Madero, 275; Milpa Alta, 258; Tláhuac, 196 y Cuajimalpa, 108.

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los animales que más llegan a la brigada son perros, gatos, de granja y fauna silvestre.

La pena por maltrato animal es de uno a 3 años de prisión y de 300 a 500 UMA. Foto: Fabián Evaristo / EL UNIVERSAL