La Unidad Canina de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) emitió una serie de recomendaciones para el cuidado de las mascotas durante la temporada invernal, con el objetivo de proteger su salud ante las bajas temperaturas.

Entre las principales acciones sugeridas se encuentra brindar alimentación e hidratación adecuadas, lo que ayuda a fortalecer la capacidad de adaptación al frío de los animales de compañía. Asimismo, se recomienda resguardar a las mascotas al interior del hogar y utilizar prendas y cobijas para conservar su temperatura corporal.

La Unidad Canina también aconsejó designar áreas de descanso cálidas, evitando corrientes de aire y superficies frías, además de no dejarlos por tiempos prolongados a la intemperie, especialmente durante las horas en que la temperatura desciende con mayor intensidad.

Otro punto importante es el cuidado de las almohadillas y la nariz, vigilando que se mantengan humectadas, sin resequedad ni irritación. En cuanto al aseo, se sugiere utilizar agua tibia al bañar a las mascotas y secarlas por completo, a fin de evitar cambios bruscos de temperatura que puedan afectar su salud.

