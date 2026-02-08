La Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) informó que continúa con la asistencia y protección consular de un connacional lesionado durante su detención en Saint Paul, Minnesota e indicó que ha solicitado a las autoridades migratorias una investigación exhaustiva y detallada de los hechos.

A través de un comunicado, explicó que el pasado 8 de enero una persona mexicana fue detenida en Saint Paul, Minnesota, por agentes de migración, quien tuvo que ser hospitalizado e intervenido quirúrgicamente ante las lesiones que presentó a su ingresó y durante su arresto.

En ese sentido, la dependencia detalló que el consulado de México en Saint Paul acudió al hospital para dar seguimiento a su situación de salud, quien se encuentra en recuperación en su domicilio.

Lee también Saúl Monreal desafía a Morena y va por gubernatura de Zacatecas; "ningún estatuto está por encima de la voluntad popular", advierte

Añadió que también mantiene contacto con su abogado para la conducción y desarrollo de la estrategia legal establecida, a efecto de que se determinen y deslinden las responsabilidades que se desprenden de esta delicada situación.

Además, destacó que la representación consular ha solicitado a las autoridades migratorias una investigación exhaustiva y detallada de los hechos, y a través de canales diplomáticos se ha transmitido la alta preocupación del gobierno de México.

Agregó que se continuará ofreciendo el seguimiento consular pertinente en este caso, particularmente en su atención médica y estrategia legal, y se implementarán los recursos jurídicos con los que se cuenta.

Lee también José Antonio Jiménez, diputado de Morena en Campeche, se ampara ante posible detención; fiscal descarta carpetas en su contra

Asimismo, la Cancillería sostuvo que, a través de su red consular en Estados Unidos, seguirá con la atención prioritaria a todos los casos de personas mexicanas empleando todos los recursos jurídicos para la defensa de sus derechos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em